Video: Brutal ataque de un pitbull a una jubilada

En la localidad bonaerense de La Tablada, una jubilada fue violentamente atacada por una perra pitbull. El hecho ocurrió este lunes por la tarde, y la señora debió ser trasladada con graves heridas a un centro asistencial para curar sus heridas. Los vecinos de la zona aseguran que no es la primera vez que el animal ataca a alguien que pasa por la puerta de la casa en la que vive.

El hecho ocurrió en la calle Convención al 200, y ante los desesperados gritos de la mujer, los habitantes del lugar salieron en su ayuda y encontraron que la perra la había mordido en una de sus piernas. Un hombre atinó a realizarle un "torniquete" para que deje de perder sangre, mientras otro llamaba a la ambulancia. Sin embargo la víctima fue trasladada por un familiar en su vehículo particular.

Mirá el video:

Una vecina del barrio contó que la perra pertenece a un muchacho que está preso y quien la cuida es su hermana. Ante estos hechos de violencia la mujer siempre responde "que no sabe que hacer". La vivienda es un PH y a veces el animal logra escapar cuando no cierran bien la puerta. Los dueños de casa (y del can) dijeron que van a poner una madera en el ingreso a para que no vuelva a huir. Los vecinos sin embargo reclaman que la retiren del lugar "porque no pueden caminar libremente por el barrio".