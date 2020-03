Vinculan a los Bin Laden con la cruel historia de la toma de Ferri

El incendio en la toma Ferrocarril de Ferri que terminó en la madrugada del viernes con dos casillas incendiadas, donde en una de ellas se encontraban atadas con alambre las mascotas, puso otra vez en el tapete una sórdida trama en ese sector, el cual ya es calificado por los vecinos como zona liberada. Muchos hablan de prostitución, menores de edad que son usados como escudos frente a la Policía y como señuelo para recibir algún tipo de ayuda económica e incluso, drogas y delincuencia con pase libre. Los mismos vecinos aseguran que “hay denuncias realizadas en la Policía pero que nadie interviene, aunque todos saben lo que allí sucede”. Lo cierto es que el incendio puso el foco en una conflictiva familia, apodada los Bin Laden, compuesta por hombres y mujeres que ya siendo menores de edad comenzaron a acumular antecedentes en el diferentes barrios de la ciudad de Neuquén y ahora a algunos de sus miembros, los ubican en Cipolletti.

El fiscal de turno de Cipolletti, Matías Stiep, confirmó la investigación en curso como también la complejidad de la situación. La cronología de los hechos, relatada por los propios vecinos -de las casillas incendiadas y de la misma toma- ubican a unas mujeres de la mencionada familia Bin Laden, en ese asentamiento y desde aproximadamente un año. Aparentemente arrastran internas y malas relaciones con el resto de sus familiares, razón por la cual llegaron a la toma Ferrocarril, pidiendo ayuda para ellas y los niños.

“A partir de su llegada hubo un sinnúmero de situaciones de violencia, hechos delictivos, etc, hasta lo que desencadenó el miércoles pasado: enfrentados con el resto de los vecinos, los Bin Laden hicieron una zanja desde las vías que impedía el tránsito. La hicieron para protegerse de supuestos ataques (que vaya la aclaración, incluye piedras y balazos por doquier)”, contó una vecina y referente del barrio. Conclusión: la zanja hizo que dos automovilistas quedaran encajados en el lugar y allí comenzaron los enfrentamientos.

Intervino la Policía, desde la comisaría 32 pero los hechos siguen siendo muy confusos. Se trata por estas horas de dilucidar qué ocurrió desde el miércoles hasta el viernes, pero se sabe que hubo una denuncia por el robo a una carnicería de la zona, que esa situación derivó en nuevos choques armados entre los vecinos y el posterior incendio de las dos casillas. Por el momento, si bien es motivo de investigación, todos apuntan a que los Bin Laden fueron los protagonistas del incendio, donde tenían sus mascotas amarradas a una bañera -atadas con alambre- y así y todo, decidieron prender fuego el lugar, a manera de venganza.

El fuego fue de tal magnitud, que no sólo terminó con la casilla de los Bin Laden, sino también arrasó con la que estaba al lado. “Podría haber sido una tragedia, en la otra casita dormía un matrimonio con sus hijitos. Ahora perdieron todo. Queremos que se vayan del barrio. La Policía sabe quiénes son, están filmados cuando robaban la carnicería. Un día va a ocurrir algo peor y siguen sin hacerse responsables”, confió Mónica, una de las referentes de la populosa barriada.

“Es un tema complejo, hay versiones encontradas entre los vecinos y los damnificados. Por el momento no podemos brindar más información hasta no interiorizarnos con toda profundidad, hay muchos actores y aún no fue posible hablar con todos”, fue la respuesta del fiscal Stiep al ser consultado por este medio. A partir de mañana, se espera que se pueda avanzar con la investigación.

Por diferentes razones pero con un escenario de pobreza y marginalidad recurrente, esta toma ya cuenta con varias víctimas. Hace poco menos de un año, en el mismo lugar, Kathy de 19 años, se roció con alcohol delante de su familia y se mató. En ese entonces, también estaba al tanto de la situación la Policía y el área de Desarrollo Social municipal. Pero lo mismo ocurrió: la joven estaba harta de la miseria.