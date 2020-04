Denunciaron brutal golpiza: presos de Bariloche grabaron con sus celulares

El pasado 27 de marzo denunciaron un nuevo caso de violencia institucional en el Penal 3 de Bariloche. Debido a eso, el Comité Municipal contra la Tortura hizo un pedido de informes a la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro y al procurador general de la provincia, Jorge Crespo.

Cabe remarcar que el primer episodio se produjo el jueves 19 de marzo cuando, en la denuncia hecha por los internos, detalla que: “Personal policial ingresó a los pabellones reprimiendo con golpes y balas de goma a los detenidos como respuesta a su reclamo para que se tomaran las medidas sanitarias correspondientes frente a la pandemia del coronavirus”.

En las últimas horas se difundió un video, donde los mismos internos grabaron con celulares propios "la golpiza que recibimos para que nos den agua y jabón, denunciamos represión ya que venimos llevando hace semanas reclamos por abandono". Los reclusos aseguran que no están dadas las condiciones de salubridad y no reciben elementos de limpieza, asimismo, aseguran que "hace muchos días tienen fiebre y no se les brinda asistencia médica por falta de personal de la salud".

Los reclamos vienen desde principios de febrero en muchos de los penales distribuidos en varios puntos del país. Disturbios, pabellones prendidos fuego, detenido y policías heridos fue una postal que fue replicada en diferentes provincias.

Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Comité Municipal contra la Tortura elevaron un pedido de informes a la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, al procurador general de la provincia y a la jueza de Ejecución, Sandra Ragusa.