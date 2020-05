"Mi hermano estaba de guardia y nos escribió antes de volar"

El médico Federico Bassi, es una de las víctimas de la tragedia aérea de este martes por la noche en cercanía al aeropuerto de Esquel. El profesional de la salud, junto a una enfermera y dos pilotos (que están internados en grave estado), eran los tripulantes del aeronave sanitaria que iba en busca de una menor que necesitaba un traslado urgente hacia la ciudad de Buenos Aires. Junto a un enfermero son las dos víctimas fatales.

El hermano de Bassi, habló en diálogo con TN, sostuvo que "era algo frecuente" que realizara este tipo de viajes y que "había semanas en las que iba a tres o cuatro lugares". Sebastian, contó que su hermano era cardiólogo y aeroevacuador: "Ayer estaba de guardia por lo que se embarcó en el avión sanitario, no iba todos los días porque tampoco todos los días hay esos vuelos", afirmó conmovido.

Minutos antes de partir, Federico se comunicó con su familia, "hablamos por Zoom el 3 de mayo porque fue el cumpleaños de mi mamá, porque estamos todos separados en distintos lugares y después mandó un mensaje justo antes de salir diciendo que se iba a Esquel". Además, resaltó que el mensaje que transmitía su hermano en medio de la pandemia "era que todo esto es para cuidarse y a mi abuela la llamaba todos los días para asegurarse que no saliera de la casa. Estoy bastante shockeado, no duermo desde anoche que me enteré", concluyó el hermano del médico fallecido.

En el accidente, también murió el enfermero Patricio Walmsley, y resultaron heridos el piloto del avión Mariano Latorre, de 44 años, y el copiloto que fue identificado como Martín Gamboa Copi, de 34, según las autoridades del hospital de Esquel, donde ambos permanecen internados en estado crítico.

Los cuatro tripulantes de la avioneta siniestrada: el copiloto Martín Batista, el piloto Mariano La Torre, y los dos fallecidos, el enfermero Patricio Walmsley y el médico Federico Bassi