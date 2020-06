Los policías coimeros ahora son 4: cayó el subcomisario

El extorsionado es odontólogo. Según se deja trascender, su pareja estaba “fichada” como consumidora de drogas. Con eso fue que lo extorsionaron tres policías: le pidieron 2.000 dólares a cambio de no hacer avanzar una causa que, de otra manera, avanzaría inexorablemente.

Pero, el odontólogo, curtido en mil muelas cariadas, no se entregó mansamente. Por un lado, dijo que sí, y por el otro fue a ver a un fiscal. Hizo la denuncia. El fiscal dio intervención a la Policía Federal. Se montó un operativo de pago simulado, y atraparon a los policías con las manos en la masa.

Noticias Relacionadas Tres policías coimeros, y una víctima que no se asustó

Quedaba por esclarecer un dato: había un cuarto implicado, de seguro. Alguien que movía los hilos de estas operaciones, en Bahía Blanca, esa ciudad-puerto que alguna vez fue denominada capital del Sur. El odontólogo reconoció la cara por las publicaciones periodísticas que dieron cuenta del suceso.

Y así, cayó el subcomisario: se llama Nicolás Pérez, y hasta el 12 de este mes se desempeñó como jefe de la Comisaría Quinta, el lugar donde trabajaban los otros tres extorsionadores, Daniel Enrique Dupré, Cristian García y Matías Guerra Velarde, quienes fueron detenidos la semana pasada.

Con una orden librada por la jueza de Garantías 3, Susana Calcinelli, a pedido del fiscal de Delitos Complejos, Mauricio del Cero, los federales apresaron a Pérez en una casa de Bahía Blanca.

Así termina esta historia, que seguramente no tiene que ver con la sola extorsión que aquí se ha contado, sino con, tal vez, otras muchas. Si se podrá saber o no, todavía, precisamente, no se sabe.