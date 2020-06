Sospechan de un mensaje mafioso en atraco a una distribuidora

El depósito se encuentra en el bajo neuquino, en calle Misiones al 780. Es un espacio amplio, de 290 metros cuadrados y para acceder, hay que pasar una puerta blindada. Había mercadería por un valor cercano a los 3 millones de pesos. Llegaron en dos camionetas, este viernes a las 6 de la mañana, reventaron el acceso a golpes, y fueron tantos, que el perro de la vecina comenzó a ladrar. Y cuando se disponían a cargar la mercadería, llegó la Policía. En medio de una persecución que ya había despertado a más de uno, uno de los vehículos chocó, pero sus ocupantes se dieron a la fuga. Todo hace sospechar que no fue al boleo, tampoco eran inexpertos y tiene características de mensaje mafioso.

El depósito contiene mercadería de la firma "Oh My Veggie", una franquicia que se dedica a la venta de productos naturales y que en la ciudad de Neuquén cuenta con dos céntricos locales, sumado a una sucursal en Cipolletti. Lo curioso del caso, para su propietario es que en los tres años que lleva en la provincia, nunca había sufrido un hecho de inseguridad. Sin embargo, hay algunos elementos que ahora asocia, desde que hace un mes decidió además convertirse en distribuidor de este tipo de productos. “Es todo muy raro, hubo algunas cuestiones en este último mes que intentaban molestarme y ahora esto, no se, quiero que se investigue a fondo”, relató Damián Chacón, a Mejorinformado.com.

Para romper la puerta blindada, los ladrones hicieron mucho ruido, entre que la “palanqueaban” y le daban golpes. Tanto, que el perro de la vecina no paraba de ladrar. Eso la alertó y llamó a la Policía. “El depósito es amplio, hay que conocer el lugar porque se debe atravesar toda la superficie a oscuras hasta llegar al cableado. Había mercadería por mucho valor, calculado en unos 3 millones de pesos, sumado al equipamiento de frío. La verdad que esto me tiene muy preocupado”, comentó Chacón.

Cuando el móvil policial llegó al lugar, los asaltantes huyeron en las dos camionetas que habían llegado, se inició una persecución, pero uno de los vehículos chocó a las pocas cuadras. Los asaltantes huyeron con apoyo de sus cómplices y hasta ahora, no hay detenidos. “Hice la denuncia en la comisaría Segunda y me dicen que el vehículo colisionado, además, tiene pedido de captura”, expresó. “Todo ahora está en manos de la fiscalía, pero quiero que se avance y saber por ejemplo si se tomaron muestras, si encontraron huellas...incluso hay una cámara pública en la esquina. En fin, me quedo con mucha incertidumbre”, concluyó y abonó su teoría que quienes intervinieron “son experimentados, incluso quedó en el depósito la herramienta que usaron para romper la puerta, no es una pieza común”.

Mirá la nota completa en Noticiero Central, 24/7 Noticias: