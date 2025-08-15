Tras un mal arranque de partido y un intento de remontada en el complemento, Los Pumas terminaron perdiendo claramente ante los All Blacks por la fecha estreno del Rugby Championship 41 a 24 en un repleto Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El try de Rodrigo Isgró a los 15 era clave para no dejar escapar el partido muy temprano, ya que Nueva Zelanda había apoyado a los 9 por intermedio de Seevu Reace, convertido por Baudent Barret que, a los 3, ya había acertado con un penal a los postes.

La mala noticia para el seleccionado argentino fue la amarilla de Mayco Vivas a los 17 minutos que dejó al equipo local con un hombre menos y debiendo soportar a los neozelandeses.

All Blacks sacó provecho de ellos a los 24 y apoyó nuevamente en el ingoal argentino por intermedio de Cortez Ratima y la conversión repetida de Barret.

Con el cansancio del esfuerzo por marcar y no entregar espacios, Argentina fue perdiendo consistencia y sobre el final del primer tiempo llegó el tercer try visitante, esta vez por intermedio de Ardie Savea a los 37 que Barret volvió a convertir.

No era todo lo que el visitante tenía para el primer tiempo porque ya después de la chicharra del tiempo cumplido, Nueva Zelanda jugó al line un penal y fue por las formaciones móviles a buscar más puntos. Así llegó a un nuevo try de Reace que nuevamente convritió Barret con el pie para tomar 21 de ventaja, casi com para sentenciar el partido.

Complemento

Ya en el segundo tiempo, Argentina se propuso corregir la indisciplina que lo llevó a servir 9 penales a su rival, además de quedarse con uno menos durante 10 minutos. Con presión, el dueño de casa fue para adelante y encontró el descuento a través de un try.

A los 11 del complemento, a la salida de un scrum en ataque, Tomás Albornoz soportó dos takles y apoyó debajo de los palos, para luego convertir fácilmente y acercarse en el resultado.

Con las misma inercia, yendo para adelante, Los Pumas forzaron la amarilla para Billy Proctor y con superioridad buscaron empujar en un par de penales consecutivos hasta que llegó el try (tercer de la tarde noche). Joaquín Oviedo apoyó debajo de los palos y la converisión de Albornoz puso las acciones todavía más calienetes, con sólo 7 de ventaja para el visitante.

Nueva Zelanda reaccionó rápidamente y a los 28 apoyó un nuevo try. El primera línea Samisoni Taukei’aho sacó profecho del empuje agrupado, sólo que esta vez Barret falló en su intento a los palos y no pudo hacerlo valer por 7. El mismo Taukei’aho repitió su visita al ingoal argentino a los 34, al término de un maul efectivo en los últimos metros que ya dejó todo definido, sólo para esperar el pitazo final de un partido que por momentos tuvo al dueño de casa sometiendo a un rival superior, candidato y que volvió a Córdoba después de 10 años.

La escena más esperada por las 55 mil almas presentes en Córdoba fue el Haka que realizaron los jugadores de los All Blacks en la previa al partido inaugural del Rugby Championship.

Formaciones

Los Pumas: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

All Blacks: Will Jordan; Sevu Reece, Billy Proctor, Jordie Barrett y Rieko Ioane; Beauden Barrett y Cortez Ratima; Duplessis Kirifi, Ardie Savea y Tupuo Vaa’i; Fabian Holland y Scott Barrett (capitán); Fletcher Newell, Codie Taylor e Ethan De Groot.

La previa

La presentación de Los Pumas ante los All Blaks del sábado a las 18:10 por la 1ª fecha del Rugby Championship es uno de los platos fuertes deportivos en el fin de semana argentino.

Córdoba será sede de uno de los duelos más esperados por los fanáticos de la “ovalada” en el país, y aunque el local no llega como el favorito, la motivación que supone enfrentar a los mejores del mundo en casa siempre pone el ánimo por las nubes.

En las tribunas ya no quedan tickets para comprar y la capital cordobesa se encuentra convulsionada por esta visita que ya lleva más de una semana en el país. La Selección de Nueva Zelanda estuvo el sábado pasado en La Bombonera viendo Boca y Racing y entre semana visitaron a “Los Espartanos”, el combinado de presidiarios que habitan el penal 48 de San Martín.

Sin misterios, pero sí algunas sorpresas, Felipe Contepomi, principal entrenador de Los Pumas, confirmó los 15 albicelestes que iniciarán el partido en el Mundialista Mario Alberto Kempes. Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas serán los nombres argentinos que saltarán al campo de juego.

Base en la "T"

Los Pumas llegaron a Córdoba y se instalaron en el predio de Talleres de Córdoba para cumplir con los últimos entrenamientos. Hasta la conferencia de prensa del entrenador con los medios mundiales fue en la ciudad deportiva de la T.

Allí, la delegación fue recibida por el presidente Andrés Fassi y hubo intercambios de algunas prendas oficiales desde el club a la UAR y viceversa.