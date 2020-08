Tiroteo al taxista: “el pueblo tiene que saber quiénes son estas ratas”

Miguel Sisterna tiene 33 años y hace una semana que pelea por su vida en una habitación de Terapia Intensiva del hospital Castro Rendón, de Neuquén. Fue alcanzado por una bala (9 milímetros) por transitar escasos 50 metros de la calle Casimiro Gómez y quedar en el medio de un tiroteo. Desde hacía 6 cuadras, Hugo Román Sura de 18 años, Lucas Castillo de 19 y Cristian Fuentes Sáez de 25 disparaban a los ocupantes de un Citroën C3, por una “bronca” de hace varios meses que comenzó con una luneta rota. El viernes fueron acusados por los delitos de “homicidio doblemente calificado agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y de lesiones gravísimas agravadas por el uso del arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de coautores. La defensa de los jóvenes solicitó no dar a conocer sus rostros para no “estigmatizarlos”.

La camioneta secuestrada, desde donde se inició el tiroteo.

Ese viernes de la formulación de cargos fue una de las pocas participaciones de la familia del taxista en la causa judicial, porque están abocados a su recuperación. Por la plataforma Zoom, Martín Cides, su cuñado y dueño de la base de taxis donde trabaja Miguel, siguió las casi 5 horas que demandó la audiencia. Luego de la formulación de cargos, la jueza de Garantías Carina Álvarez avaló las pruebas presentadas por la fiscalía (estuvieron presentes el fiscal jefe de Homicidios Agustín García y las fiscales Eugenia Titanti y Carolina Mauri) y les dictó prisión preventiva, pero los mandó a cumplirla en la casa. A su turno, la defensora, Ivana Dal Bianco, solicitó el resguardo de la imagen de los 3 detenidos, por entender que “son jóvenes y su difusión podría causarle un estigma a futuro ya que se trata de un caso relevancia”.

Mejorinformado.com consultó a Cides, y el siguiente es un extracto de la entrevista mantenida:

¿A una semana del tiroteo, cómo evoluciona Miguel?: Desde el mismo viernes que ingresó empezó una semana muy difícil, fue una operación muy difícil, corriendo riesgo su vida. Hoy está en un estado delicado.

¿Están conformes con la primera audiencia de formulación de cargos?: No estamos de acuerdo con la prisión domicilaria, creemos que tienen que estar presos.

En un momento de la audiencia de formulación de cargos, la defensa pidió no publicar las fotos de los detenidos "porque son jóvenes y su difusión podría causarle un estigma a futuro ya que se trata de un caso relevancia": Hay que publicarlas para saber quienes son los asesinos, no porque sean jóvenes hay cuidarlos, si a ellos no les importa la vida de nosotros. Como ciudadanos, el pueblo tiene que saber quiénes son estas ratas que hacen mal a la gente trabajadora.

¿Conocían ustedes, como familia de Miguel y como taxistas que recorren esa zona, a los acusados?: Nunca los habíamos visto hasta ahora.

¿Lo que pasó obedece a un problema de inseguridad, de leyes, de marginalidad, sólo de un barrio?: Es un problema de inseguridad y de leyes, las cuales tendrían que cambiar, basta de tener consideración con estos malvivientes.