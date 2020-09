Funcionario abusador: "eyacular por prescripción médica"

Se llama Manuel Sussini. Fue diputado provincial y se desempeñaba actualmente como asesor del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Ha sido separado de su cargo al consejero, acusado de abusar sexualmente a menores. Sussini les decía que debía eyacular por prescripción médica.

Se le imputan los delitos de “privación ilegítima de la libertad, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia de una menor de 18 años y coacción”. Ante esta situación, la Justicia dispuso su arresto domiciliario, informaron medios locales.

De acuerdo con fuentes del caso, la decisión se tomó luego de que el exfuncionario no se presentara ante la Justicia para ser indagado en relación con los delitos que se le imputan. Además, detallaron que durante dos días la Policía tampoco pudo ubicarlo en su domicilio.

De acuerdo con el relato de las denunciantes, el exfuncionario llevaba a vivir a mujeres su casa de Corrientes con distintas promesas, entre ellas, que pagaría por sus estudios. En ese contexto, les pedía que colaboraran con una supuesta terapia de tratamiento indicada por su prepaga, que consistía en que sus “secretarias” -como las llamaba- lo masturbaran y tuvieran sexo con él “para ayudarlo a sanar”.

“Me dijo que tenía problemas de salud y que tenía que hacerse un estudio que consistía en la muestra de su semen. Lo que yo tenía que hacer era ayudarlo a él, masturbándolo, porque con su enfermedad no podía, no se sentía cómodo y conmigo sí, porque tenía confianza. Me insistió varias veces ese día. Le dije que no y me asusté”, contó una de las víctimas, según publicó Infobae.