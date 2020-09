Disparos, barricadas y casilla incendiada en Centenario

Madrugada agitada en un barrio de Centenario. Disparos, barricadas y casilla incendiada. Bomberos agredidos por un grupo de jóvenes.

Este martes pasada la media noche se vivieron momentos de tensión en la toma en las calles Chaco y Caleta Olivia donde se enfrentaron un grupo de jóvenes con la policía; piedrazos y corridas durante más de dos horas.

Cerca de las 4 de la mañana en dicho sector donde hay una toma comenzó la "calma". Los vecinos denunciaron que se registraron más de 50 disparos.

"Recibimos agravios e insultos de la gente que estaba ahí, nos pedían explicaciones a nosotros como si fuéramos policías", sostuvo el bombero Patricio Alvarez, a la redacción de mejorinformado.com. "Le pedí a una de las mujeres, que es la líder de la toma, que no bloqueen las calles, que no solo tienen que pensar en ellos sino también en la sociedad. No le gustó para nada lo que le dije", agregó Álvarez.

Gentileza: Centenario Digital

En la mañana de este martes cerca de las 8 se incendió una de las casillas: "Volvíamos de un segundo incendio de pastizales, y allí nos avisan que en otra parte de la toma se incendió una casilla. Estamos atentos ante esta situación y no vamos a asistir a esos lugares que son claramente de peligro. Si la policía no nos asegura seguridad, no vamos a concurrir", sostuvo con firmeza el bombero.