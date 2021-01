Su ex violó a sus hijos; la justicia le sugirió que "se mude"

Una mujer denunció a su ex pareja de haber violado a sus hijos. El hombre para que no divulgue el aberrante hecho contra las los nenes, ni vaya a la comisaría, la amenazó de muerte con un cuchillo. La Justicia le había dicho que se mude de su casa para evitar encontrarse con el agresor.

Según relató la denunciante que vive en el conurbano bonaerense; el acusado había violado a tres de sus cuatro pequeños cuando ella no se encontraba en la vivienda. Tras enterarse de la violación, la madre intentó que le establecieron una perimetral, pero aún no se la otorgaron, ya que eso "podría alarmar" al abusador de menores de edad.

"Yo tengo todas las pruebas y los análisis forenses y la Justicia no hace nada. Me envía mensajes intimidatorios por WhatsApp y Facebook, los abogados me recomendaron almacenar con capturas de pantalla para mostrar como prueba en un futuro, cuando la causa prospere, tras la feria judicial", sostuvo Soledad a Crónica.

"Un día vino borracho y drogado a mi casa a hacer lío, se le cayó el celular y cunado lo revisé me di cuenta de que tenía fotos con hombres, con los cuales se acostaba", relató la mujer, quien explicó que esas imágenes que tenía el joven en su celular la hizo pensar, mediante un "instinto de madre", de que podría haber abusado de sus cuatro hijos.

"Cuando les pregunté, mis hijos se quebraron y rompieron en llanto. Ahí me enteré que él los tocaba", agregó Soledad y además, señaló que el agresor luego de abusar de los niños, los amenazó con matar a su madre y a la hermanita más chiquita (un año y medio), si ellos lo delataban.

Las fiscalía actualmente lleva la causa con mucha lentitud ya que los magistrados se encuentran en feria judicial.