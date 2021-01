Los vecinos lo encontraron robando y le cortaron los dedos

“Rata de la zona oeste. Tiene 21 años, es mayor”, reza el posteo con la foto del linchamiento. Lo encontraron “in fraganti”, informó oficialmente la Policía de Neuquén. Entre un extremo y el otro, hay decenas de lecturas posibles que dicen mucho de la sociedad actual: el escrache, el castigo popular, la mención de que no es menor de edad, la inacción institucional y la naturalización del informe policial, cual “sujeto masculino, aprehendido in fraganti, en ocasión de robo”. El dato objetivo es que el episodio ocurrió esta madrugada, alrededor de las 4,30 en la Toma Esfuerzo de la ciudad de Neuquén.

A partir de la publicación en redes sociales, los comentarios que arrojaron datos sueltos, la confirmación de la intervención policial y fuentes judiciales consultadas, se pudo reconstruir que el hombre es conocido en ese sector del oeste de la ciudad. Está considerado un ladronzuelo, que merodea y se alza con cuanto elemento ajeno le resulte un botín interesante. Puede ser ropa colgada en la soga de un patio, una bicicleta, un estéreo o el auxilio de un auto.

Un vecino lo encontró esta madrugada, pasadas las 4,30 cuando intentaba robarle de su vehículo, que estaba casi esquina de la calle Búho y Lago Muster. Rápidamente se accionó la “alarma vecinal”, y en cuestión de minutos otros vecinos salieron a la calle y le dieron una paliza mayúscula. El linchamiento no terminó ahí, porque se corrió la voz que al de dos cuadras más adelante, ya le había robado la semana pasada; al de la casa del frente también, pero alcanzó a escapar; y así una decena de historias similares.

Alguien tiró la idea y todos la ejecutaron, pero nadie lo hizo, en una suerte de pacto de vecinos y víctimas: le cortaron los dedos y lo dejaron tirado. “Como a las 5,30 de la madrugada lo llevaron al hospital, intervino personal de la comisaría 18 y de la fiscalía de Delitos Flagrantes, en este caso el Dr. Luciano Vidal”, confiaron las fuentes consultadas.

Ante de la intervención policial, hubo tiempo para sacarle un par de fotos y subirla a las redes sociales. Allí se pasó a la otra fase, la del escrache con comentarios, en su mayoría, coincidiendo que ya lo conocían como también su prontuario -lo identificaron como Mauro- pero además, celebrando el castigo ciudadano. “ En donde es? Alguien sabe si está preso? A mí me robo ayer .. lo ando buscando” ; “Un chip de 9mm en la cabeza y se van terminando estas lacras”; “Cuando no esa rata jajjaa Ami me quiso robar también así le fue” ; “Esta bien que los Agarren y los Caguen bien a palos porque los meten presos y al Otro Día salen como si nada .casi siempre se escapan y siguen robando o matando para mi Lo más Preciado es mi madre y si la Asaltaran y la Lastimaran yo lo mato . Los chorros siempre son las Víctimas a donde quedan los ciudadanos que se rompen la espalda para tener sus cosas. Ensima si lo enganchas no le vas hacer nada noo hay que hacerlos bolsa” y cientos de comentarios más en la misma sintonía. Los menos buscaban apaciguar los ánimos y no incentivar a la violencia.

La pandemia dejó al descubierto en modo exacerbado, entre otros males, la pobreza y la inseguridad. Las mismas autoridades de Gobierno y Seguridad admitieron que hubo un aumento en la violencia de los delitos. Y se observa que el detonante o la respuesta es proporcional. Un ejemplo reciente fue el triste célebre “Martincito”, un menor de edad que tenía a mal a traer a los vecinos del barrio San Lorenzo de la capital neuquina, al punto que con una pueblada se lo echó del lugar y la Policía debió “protegerlo” del castigo popular, aunque no pudo evitar que le quemaran la casa donde vivía con su hermana y su abuela. Ocurrió a principios de noviembre, del año pasado.