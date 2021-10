Con tobillera, golpeó y amenazó, otra vez, a su ex pareja

Sin importarle que tenía colocada una tobillera electrónica, un hombre citó a su ex pareja a su casa, la encerró, la golpeó, la amenazó de muerte y más tarde, luego que la mujer pudo escapar por una ventana, salió a buscarla para seguir intimidándola. Pese a ello, la justicia le volvió a pedir que no se acerque a la víctima, ni la hostigue porque, si no lo cumple, podría dictarle la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre en Cutral Co y este viernes quedó imputado por “lesiones leves agravadas, amenazas simples y desobediencia a una orden judicial”, según la acusación del asistente de la fiscalía, Lucas Rodeiro.

Según la investigación de la fiscalía, la víctima recibió un mensaje por whatsapp de su ex pareja quien le manifestó su intención de charlar con ella. Esa noche, la mujer subió a su auto y se dirigió a la casa del hombre.

Una vez dentro de la vivienda, el imputado cerró la puerta con llave, le propinó un rosario de insultos, la golpeó y la amenazó de muerte.

Un rato más tarde el hombre se quedó dormido y la mujer aprovechó para escapar por una ventana.

Creyendo que tal vez su ex, una vez despierto, iba a ir a buscarla a su casa, dio unas cuantas vueltas en el auto. Y cuando llegó a su vivienda, el imputado la estaba esperando estacionado en la puerta. Ahí la mujer llamó a la Policía y el hombre quedó detenido.

Y el 25 de septiembre, a las dos de la tarde, el imputado llamó por teléfono a la mujer y reiteró sus amenazas de muerte.

Con todo ese cuadro, Rodeiro explicó que el imputado “desobedeció la prohibición de intimidación, perturbación, acercamiento, amenazas, violencia física o verbal dispuesta por el juzgado de familia”, que le había colocado la tobillera electrónica. Pese a ello, como medidas de coerción, “y teniendo en cuenta que el imputado tiene una tobillera electrónica y que aún siguen vigentes la medidas cautelares impuestas por el Juzgado de familia”, Rodeiro solicitó a la jueza Laura Barbé que se le imponga la “prohibición de acercamiento y/o perturbación y contacto por sí o por terceros, a los fines de resguardar la integridad de la víctima, por el plazo que dure la investigación”.

La magistrada dio por formulada la acusación, fijó un plazo de investigación de cuatro meses, “y le hizo saber al imputado que en caso de no cumplir, desde la fiscalía podrían solicitar una medida más gravosa”, se informó.