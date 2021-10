Se encadenaron para reclamar que se haga el juicio

La nieta de Antonio “Tata” Martínez, el abuelo de 97 años que murió en mayo pasado producto de los golpes que le dio una joven pareja del vecindario durante un robo, se encadenó este viernes en el acceso a la Ciudad Judicial, tras una nueva fallida audiencia en la que debía ponerse fecha al juicio. La joven denunció que "tres jueces se negaron a participar de la audiencia".

María Martínez Pichún, en diálogo con 24/7 Noticias, comentó que decidió encadenarse porque “lamentablemente estamos viviendo una situación que no deberíamos, ya que ayer (por el jueves) teníamos una audiencia que se suspendió; la pasaron para hoy y también se suspendió”.

Indicó que esas audiencias habían sido convocadas como paso previo a la realización del juicio contra Franco Puentes y Ayelén Antiñir, los imputados. Sin embargo, según expresó, tres jueces se excusaron de participar de la audiencia.

La joven explicó que “la causa viene muy lenta; el plazo de investigación terminó el 8 de septiembre y no sé qué otra prueba están buscando”.

“Queremos llegar al juicio. Se comunicó conmigo la fiscal (María Eugenia) Titanti, y me prometió que para el lunes me iba a tener una respuesta y que me iba a llamar. Confié en ella, pero voy a esperar hasta el lunes. Si no pasa nada, me voy a volver a encadenar”, advirtió.