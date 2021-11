Volvió a acosar a su ex y terminó preso

La prohibición de acercamiento y la tobillera electrónica no fue impedimento para que un violento no vuelva a acosar a su ex pareja. El hombre creyó que al haberse caído las comunicaciones vía celular, el GPS del dispositivo no funcionaría, sin embargo fue detenido cuando intentó amedrentar a la mujer.

El hecho ocurrió el viernes pasado cuando la ex pareja del imputado denunció que el hombre la había vuelto a acosar pese a una orden de restricción de acercamiento y contacto que le dictó la Justicia. En la teoría del caso que planteó el equipo del Ministerio Público, se argumentó que el violento creyó que al caerse el sistema de telefonía celular no habría forma de controlarlo.

El acusado intentó aprovechar esta situación y volvió a acosar a quien era su pareja. Sin embargo el dispositivo tiene una modalidad de resguardo que permite realizar el seguimiento aún cuando una de las redes de telefonía no funcione, por ende todos los movimientos realizados por el joven fueron registrados por el GPS y coincidieron con lo relatado por la víctima al realizar su denuncia.

El fiscal Jefe a cargo de la investigación solicitó que el acusado permanezca en prisión preventiva. Sostuvo que "la mujer tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a vivir una vida libre de violencia", según lo dispuesto por las distintas convenciones internacionales.

La Jueza de Garantías tuvo por formulado los cargos e hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la fiscalía.