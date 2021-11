El ex juez Tobares fue acusado formalmente por violación

Después de casi siete meses, por fin la Justicia rionegrina acusó al ex juez de Juicio Daniel Tobares, por haber abusado sexualmente con acceso carnal de una joven de 22 años. Aunque el ex magistrado declaró para negar todos los puntos de acusación y asegurar que la teoría del caso está basada en suposiciones, el fiscal Jefe de Cipolletti Santiago Márquez Gauna pidió la formulación de cargos a la que accedió el juez de Garantías de Viedma, Adrián Dvorsak. Se tuvo que convocar a un fiscal y un juez de otra jurisdicción porque sus ex compañeros de Roca se excusaron de llevar adelante la causa.

El hecho por el que se lo acusa sucedió durante la madrugada del 10 de abril de este año. La joven cipoleña denunció que Tobares la engañó para que se suba a su auto y se aprovechó de su estado de confusión tras haber tomado mucho alcohol en un conocido bar de la ciudad. Luego la llevó a su casa en el barrio Las Viñas, le sacó la ropa y la obligó a mantener relaciones sexuales, e incluso la obligó a practicarle sexo oral.

Según relató el fiscal, Tobares recibió una llamada en su celular que lo alertó de que los amigos de la joven la estaban buscando y fue allí que le dijo a la chica que se vistiera y la llevó en su auto hasta una esquina donde la dejó y le dio dinero para que se tome un taxi.

Tobares pidió declarar y negó la acusación. Explicó que la chica subió voluntariamente a su auto y que cuando la llevaba a la casa de la amiga, donde debía quedarse, ella le pidió ir al baño, por lo que fueron a su casa. El fiscal le preguntó si tuvo relaciones sexuales con la joven, a lo que el imputado lo negó rotundamente.

La audiencia se realizó vía zoom y Tobares estuvo asistido por su abogado defensor Oscar Pineda. En tanto que la joven fue representada por María Gabriela Lastreto y Agustín Aguilar, quienes coincidieron en la teoría del caso y la acusación realizada por Márquez Gauna. El juez Dvorsak resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento a la víctima, de mantener contacto por cualquier medio con ella y la de ingresar a la ciudad de Cipolletti, de donde es oriunda la denunciate. Además se sumó la prohibición de que Tobares salga del país. En tanto que el Minsiterio Público tendrá 4 meses para avanzar en las pruebas y elevar la causa a juicio.

Pineda al defender a su cliente sostuvo que la denuncia está basada en argumentos falaces y pidieron rechazar la formulación de cargos, a lo cual no hizo lugar el magistrado.

Tobares se desempeñó como juez de Juicio hasta principios de 2020, cuando se jubiló. Sin embargo desde el Superiro Tribunal de Justicia de Río Negro se lo convocó nuevamente para que siga ejerciendo como juez Sustituto, sin embargo al conocerse dos denuncias de abuso sexual en muy pocos meses (una fue retirada), fue separado inmediatamente del caso.

Mientras se realizaba la audiencia de acusación, un grupo de mujeres manifestó en las puertas de la Ciudad Judicial de Roca y pintaron las paredes con leyendas en contra de Tobares. Apenas unos minutos después de que terminara la protesta, el personal de maestranza del Poder Judicial comenzó a limpiar las leyendas en contra del ex magistrado.