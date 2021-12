A exsenador le roban una vez al año: dólares, pesos y armas

Horacio Rafael Román, ex senador nacional, o tiene mala suerte o algún raro designio respecto del delito: el año pasado, tomaron de rehenes a familiares y le robaron; y ayer, a la madrugada, cuatro delincuentes lo asaltaron mientras dormía en su casa. Aquella vez de 2020 se habían llevado 30 mil dólares, 20 mil pesos y una pistola 9 mm. Esta vez, diciembre de 2021, los cacos se llevaron dos millones de pesos, 10 mil dólares, seis escopetas de caza y una camioneta.

Cerca de las 5 de la madrugada. Román se encontraba descansando junto a su esposa en su vivienda de la calle Larralde al 3200, de la citada localidad del partido de Morón, cuando fue asaltado por al menos tres hombres armados que los despertaron y redujeron. Tras revolver los ambientes de la casa, los delincuentes se hicieron de pertenencias que la pareja tenía en una caja fuerte: unos dos millones de pesos y 10 mil dólares.



Fuera de la propiedad los esperaba un cuarto delincuente, que hacía de "campana", junto a quien huyeron a bordo de la camioneta Honda CRV color gris de la esposa del exsenador. La fiscal Paula Salevsky, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Morón, dispuso las diligencias de rigor y caratuló al hecho como "robo".



Esta mañana, José, uno de los hijos del matrimonio asaltado, aseguró que los ladrones "sabían quién era" su padre y que le pareció "raro" que no los hayan golpeado, como sucede generalmente es los hechos que tienen como víctimas a adultos mayores. "Saltaron la pared, forzaron la ventana de una pieza y subieron a la habitación de mi papá. Los ataron con precintos. Rompieron toda la casa y a ellos no le pegaron, es raro", dijo ante la prensa.



El hombre calificó el robo como "un hecho más de inseguridad" con la diferencia de "que sabían a quién venían a robar". A diferencia del robo anterior que sufrió el exsenador, para José esta vez "fue premeditado porque sabían por dónde entrar y dónde estaba escondida la caja de seguridad". El hijo de las víctimas informó que, además del dinero sustraído, los delincuentes se llevaron seis escopetas utilizadas para cazar. El ex senador, por lo que se ve, gusta mucho de las armas.