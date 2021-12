Avanza a juicio la causa por abuso contra el ex Juez Tobares

La causa abierta tras la denuncia de una joven cipoleña que aseguró que el ex juez Daniel Tobares le convidó tragos durante toda la noche, la invitó a su casa y allí la obligó a practicarle sexo oral y luego la penetró, continúa su avance hacia el juicio. El abogado defensor había presentado un recurso de queja para evitar esa posibilidad, pero la Justicia resolvió que las garantías se habían cumplido y ahora los cargos de abuso sexual quedaron firmes.

El rechazo a la queja planteada por el defensor Oscar Pineda no prosperó. Los jueces Carlos Mussi, Adrián Zimmermann y Miguel Ángel Cardella, todos de Viedma ante la excusación de los ex compañeros de Tobares, consideraron que no existían elementos para poner en duda las medidas adoptadas por el Juez de Garantías Adrián Dvorzk y que ya había sido confirmada por el Juez de Revisión.

Para el Tribunal de Impugnación entendió que se ha "cumplido con la doble instancia, como garantía convencional, con la intervención del Juez con funciones de revisión y no se advierte verosimilitud en la simple afirmación de afectación a garantías constitucionales ni la existencia de la alegada arbitrariedad argumental en la decisión jurisdiccional de revisión".

Sin posibilidad de un nuevo recurso, Tobares, quien ejercía como juez de Juicio pese a estar jubilado, por pedido del Superior Tribunal de Justicia, va camino a juicio oral que en caso de ser considerado culpable, el Código Penal establece una pena de entre 6 y 15 años de prisión. Aunque no hay fecha confirmada, en los pasillos de la Ciudad Judicial de Roca se comenta que podría ser durante el segundo semestre del año próximo. y si bien no hay fecha confirmada, algunas fuentes judiciales consideraron que el juicio se podría realizar en el segundo semestre del año 2022.

El hecho que investiga el Ministerio Público, representada por el fiscal Jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna (también por la excusación de los roquenses), es el abuso sexual denunciado por una joven cipoleña de 24 años, quien salió con amigos a un bar de Roca y allí se encontró con Tobares, que estaba en una mesa cercana con otros colegas abogados.

El entonces juez comenzó a regalarle tragos a las dos chicas que estaban en la mesa vecina. Ella aseguró que Tobares se ofreció a llevarla a la casa de su amiga, pero antes paró en su casa, donde la obligó a practicarle sexo oral y luego la penetró contra su voluntad.

La víctima relató que durante el abuso el teléfono de Tobares no paró de sonar y hasta fue un policía a la vivienda a buscarlo, al que él atendió en bata. Inmediatamente después la obligó a la chica a vestirse, la subió a su auto y la dejó a unas cuatro cuadras, donde le dijo que se tome un taxi. Las pericias realizadas a las pocas horas a la joven, ratificaron que tenía signos de abuso sexual.

Tras hacerse pública una nueva denuncia por abuso sexual contra el ex juez, el STJ lo apartó del cargo al que le habían pedido que vuelva unos meses después de jubilarse.