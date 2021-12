Mientras los vecinos brindaban, una vivienda ardía

Foto: Cutral Co Al Instante.

El reloj marcaba las 12 de la noche y mientras el personal de bomberos voluntarios del cuartel de Plaza Huincul se preparaban para brindar, las sirenas comenzaron a sonar y tuvieron que salir a apagar un importante incendio en una vivienda en el barrio Central, las llamas la estaban consumiendo por completo.

Según informó el medio local Cutral Co Al Instante, el inicio del incendio "habría sido intencional, sin embargo ello lo determinará la pericia a cargo de bomberos de la policía provincial". El trabajo del personal fue arduo ya que las llamas arrasaron por completo con esa vivienda. Afortunadamente no había nadie en su interior y no hubo que lamentar heridos,

Según se informó, al lugar arribaron dos dotaciones de bomberos voluntarios, que gracias a su eficaz y rápido accionar evitaron que el fuego se propagara hacia los lotes linderos. No obstante, fuentes policiales aseguraron que una casa cercana habría sufrido daños aunque no totales.