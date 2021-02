Investigan la muerte de un hombre en el Edificio Cipolletti

La policía y la justicia trabajan en el esclarecimiento de una muerte producida en el Edificio Cipolletti de calle España casi Irigoyen

Esta mañana una persona fue hallada sin vida en uno de los departamentos del segundo piso del céntrico edificio. Se trataría de un presunto suicidio, por eso es que se pedirá la autopsia.

El hombre, de más de 50 años, estaba acompañado de su padre, que no escuchó ningún tipo de ruido que le llamara la atención y señaló que no vio nada extraño. Además, el cuerpo no tiene signos de criminalidad.

Trabajó en el lugar el fiscal Martín Pezzetta que solicitó como una de las primeras medidas la autopsia al cuerpo, cumpliendo el protocolo de Covid. Es decir, se tiene que hisopar al fallecido, esperar los resultados y recién ahí se procede.

NOTICIA EN DESARROLLO