Le pegaron un tiro en la panza y se robaron un televisor

Un hombre fue víctima de tres ladrones que ingresaron a a la fuerza a su domicilio en la localidad de Roldán, en Rosario. Le dispararon en el abdomen. Huyeron con dinero, el televisor y el celular. Los delincuentes irrumpieron este miércoles por la noche y sorprendieron al propietario.

El hecho ocurrió este miércoles pasadas las 22:30 en una vivienda de el Palenque al 1900. Luego de que los vecinos alerten al 911 por "extraños ruidos", efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, y allí encontraron al hombre de 31 años, tendido en un sillón con una herida de bala. "Rompieron una ventana y entraron, estaban sacados, a los gritos y solo querían la ´caja fuerte´. Algo que yo no tengo", sostuvo la víctima en un medio local.

"Me resistí, me comenzaron a pegar entre los tres luego me ataron las manos y me taparon la boca con una cinta y ahí me pegaron el tiro en la panza", agregó en su declaración mientras se encuentra internado en el hospital Centenario de Rosario, recuperándose, fuera de peligro.

Los ladrones se llevaron un celular, 10 mil pesos y un televisor. Los victimarios aún están sueltos, y los investigadores llevan adelante varios allanamientos en la ciudad con datos certeros para dar con los mismos, según informaron fuentes judiciales.