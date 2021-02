Amenazas, violencia de género y xenofobia con inquilinos

Pese a que rige una nueva prórroga para el congelamiento de los alquileres en el país, hay un vacío legal en la renovación de contratos y eso origina una violencia inusitada para presionar por la aceptación de nuevas actualizaciones. Amenazas con matones, violencia de género y situaciones de xenofobia son algunas de las denuncias que hacen a diario los inquilinos en Neuquén. En paralelo, desde el ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia se admite que ya recibieron más de 500 consultas por intentos de desalojos y abusos.

La nueva ley de alquileres fue promulgada por el gobierno nacional el año pasado y entre otras variantes, considera una actualización anual, considerando un coeficiente que establece el Banco Central, teniendo la inflación como factor de incidencia. Por esta época se dan las tradicionales renovaciones de alquiler, que ponen a prueba esa ley y su cumplimiento. Sin embargo, se admite una suerte de vacío legal a la hora de nuevos contratos entre las mismas partes, donde los propietarios han evidenciado una serie de artilugios y presiones, que asusta al conocer las historias de violencia.

Comerciantes no pueden afrontar el costo de los alquileres

David Díaz, director del área de la dirección general de Resolución Alternativa de Conflictos, dependiente de la Dirección de Asuntos Gubernamentales del mencionado ministerio explicó a este diario: “el aumento anual deja un hueco en la renovación de contrato. No hay control de precio, se libera al mercado. Lo que más preocupa son los montos de renovación. La inflación del año 2020 fue del 35% y las renovaciones las quieren hacer con un aumento por encima del 50%”.

“El problema es un problema de vivienda, no hay que liberar al mercado. Los propietarios quieren ganar en la renovación de este año, lo que no ganaron el año pasado con el congelamiento”, opinó.

Consultado al respecto en 24/7 Noticias, Federico Prior, referente de la Federación de Inquilinos Neuquino, contó: “La ley prohíbe los desalojos por falta de pago, no obstante, estamos recibiendo situaciones de violencia de género; situaciones que se vienen agravando en el contexto de la pandemia. Pedimos al gobierno nacional un plan de desendeudamiento, el 40% de los inquilinos están endeudados. La mitad debe dos meses o más. Va a ser muy difícil si no hay una medida de este tipo, porque empiezan las presiones y la violencia”.

A la hora de detallar las situaciones de violencia, Prior confió: “recibimos consultas diarias con situaciones muy conflictivas; contratos con 65% de aumento; presiones para que dejen el lugar; situaciones límites de los propietarios a las inquilinas, por ejemplo, y muchas situaciones de madres solteras. El día de hoy, en Rincón de Emilio, una pareja con un bebé recibió presiones por parte del propietario para que deje la vivienda, incluso con el uso de la fuerza. Hay una denuncia por portación de armas, hay situaciones límites, muy graves. Las inmobiliarias presionan de forma violenta también”. Y agregó: “Hubo un caso de una mujer colombiana que recibió presiones del propietario y no le soluciona cuestiones de la vivienda, como problema con el agua. Sos extranjera y no te lo voy a solucionar, si no te gusta ándate, le dice”.