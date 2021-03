Aparecieron en Bahía Blanca dos de los tres camiones robados

Dos de los tres camiones robados el martes en violento golpe comando ocurrido en un campo de Valle Azul fueron hallados en diferentes lugares de Bahía Blanca. En un primer momento un vecino encontró el camión estacionado en una calle, y después la Policía halló otro camión y las dos bateas en una estación de servicios sobre la avenida Circunvalación.

Ayer por la mañana, un vecino que sabía por medio de las redes sociales del violento golpe en la margen sur del río Negro, le pareció extraño que un camión Volvo 310 esté estacionado en la calle Azara al 700. A partir de allí, desde su auto le sacó varias fotos al vehículo y se las envió vía WhattsApp al teléfono de contacto. Inmediatamente el dueño del campo lo reconoció. Por más que buscaron en las calles aledañas, no pudieron dar con la batea azul que llevaba enganchada.

Fue el propio dueño del establecimiento Don Manuel quien se comunicó con la Policía de Bahía Blanca, quienes llegaron al lugar y secuestraron el camión.

Minutos más tarde, cerca de las 15 de ayer, en la estación de servicio Puma Don Ramiro de la avenida Circunvalación, pudieron dar con otro de los camiones robados, En este caso estaba abandonado allí el Mercedes Benz 1634. La Policía continuó su rastrillaje por la gran playa en la que estacionan los camiones, y encontraron las dos bateas volcadoras que llevaban enganchadas los camiones robados.

Aunque los dos camiones más grandes fueron encontrados en Bahía Blanca a casi 500 kilómetros del lugar del robo, el otro camión robado, un Ford Cargo con caja volcadora, no habría seguido el mismo rumbo. Los investigadores recibieron un dato de que fue visto durante la madrugada del martes transitando la ruta provincial 7 (paralela a la margen sur del río Negro) en dirección a Paso Córdoba, en cercanías de Roca.

El martes a la madrugada, unos 10 delincuentes armados llegaron en tres camionetas Toyota Hilux al Establecimiento Agropecuario Don Manuel, ubicado 15 kilómetros al este del casco urbano de Valle Azul. Al descender tomaron por asalto a los empleados, a los que encañonaron y maniataron. En tanto que luego abrieron los portones del depósito y cargaron gran cantidad de agroquímicos en las cajas de los camiones, les llenaron el tanque de gasoil y huyeron.

En una cámara de seguridad ubicada a la altura del puesto caminero de Chichinales quedó registrado el paso de los dos camiones más grandes, el Volvo y el Mercedes Benz que llevaban las bateas enganchadas y se dirigían en dirección a Valle Medio, y detrás pasaron las camionetas en las que llegaron al campo los ladrones.

El tiempo que pasaron maniatadas las víctimas fue determinante para que los delincuentes puedan huir sin que sean buscados. Sandro Saraleguy, el dueño del campo, consideró que “es increíble cómo se meten al medio del campo para robar 3 camiones y sin que nadie los vea, lleguen hasta Bahía Blanca y lo peor de todo es que si logré recuperar mi camión fue gracias al aporte de los privados y a un vecino que tuvo la iniciativa de sacarle una foto y mandármela por lo que había visto en las redes”.

“En ningún momento me hubiese imagino que iban a cometer un robo de esta magnitud y en una estancia que está como a 10 o 15 kilómetros del casco urbano de Valle Azul, jamás se me hubiese pasado por la cabeza. Lamentablemente ninguna medida de seguridad alcanza, pero lo más preocupante es que los controles no funcionan. También a partir de este hecho nos damos cuenta que hay cámaras domos de la Policía que no funcionan, algo que no puede suceder”, analizó.