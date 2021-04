Por el traslado de un interno prendieron fuego la comisaría

Rebelión en Cutral Co, luego de que un grupo de internos de la Comisaría 6ta se "enojaran" por el traslado de otro interno y prendieron fuego en una de las celdas. La mayoría son parte de la causa en la que se investiga el asesinato del policía Gabriel Nahuelcar. El foco de incendio comenzó pasadas las 20:30 de este lunes.



El reclamo comenzó por el traslado del interno José Luis Espinosa, hacia la comisaría 15: "La separación de Espinosa de su tío José Culliqueo les genera un trastorno económico importante. El grupo de familiares permaneció en el exterior de la comisaría, a la espera de la confirmación de que los presos están bien y que no van a ser trasladados", afirmaron los familiares en diálogo con Cutral Co al Instante. Sin embargo, el jefe de la DSI Cutral Co, Eduardo Bravo asegura que la protesta no fue por Espinosa sino por “un nuevo interno con el que ellos dicen tener problemas”.

Por eso mismo una dotación de bomberos voluntarios de Plaza Huincul acudió al lugar para sofocar las llamas y estuvieron en el portón de ingreso que está en uno de los laterales que da hacia la avenida Cutral Co. Rápidamente el fuego se pudo controlar y no pasó a mayores la situación.