Aplican la "ley Gerez" al asesino de Lucianito

La jueza de Garantías Laura Barbé aplicó la denominada “Ley Gerez” a Diego “Neneo” San Martín, el homicida del niño Luciano Fuente, de Cutral Co, la que le permitió extenderle por tres meses la prisión preventiva a la espera que la condena a 15 años y 3 meses quede firme. San Martín fue juzgado por un jurado popular y encontrado culpable.

Este jueves hubo una audiencia de modificación de medidas cautelares en la que el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid requirió que se aplique la Ley 3234 para prolongar por tres meses la prisión preventiva impuesta a Diego Andrés San Martín.

El fiscal jefe argumentó que siguen vigentes los riesgos procesales por los cuales fue fijada la medida originalmente, pero además que hay un hechos nuevos que agravan los peligros procesales: la declaración de responsabilidad luego de realizado un Juicio por Jurados y la imposición de una pena alta, tras haberse realizado el juicio de cesura, en donde se fijaron 15 años y 3 meses de prisión.

San Martín fue juzgado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor en un juicio por jurados populares. Posteriormente, la pena fue impuesta por un juez técnico.

El abogado querellante particular que representa a la familia del niño adhirió en todos sus términos al pedido de prórroga efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal. El abogado particular que defiende los intereses de San Martín no planteó oposiciones.

La jueza de garantías que intervino durante la audiencia de hoy avaló el requerimiento de la fiscalía por el plazo solicitado. De esta manera, extendió la prisión preventiva que vencía ste viernes por tres meses más.

Reseña del caso

El 7 de octubre de 2019, Diego San Martín apuntó con un arma en dirección a una familia que él pensaba habían sido los autores de una agresión previa y efectuó cuatro disparos. Uno de los proyectiles se fraccionó y siguió su recorrido hasta donde estaba Luciano Fuentes, de 8 años, y le impactó en la cabeza. El niño fue trasladado al hospital, pero murió a las 4 de la madrugada del día siguiente.

El 9 de octubre de 2019 en una audiencia de formulación de cargos, la fiscal jefa Sandra González Taboada junto a la fiscal del caso Gabriela Macaya, acusaron a San Martín por el homicidio de Luciano y requirieron que permanezca detenido debido a la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación. El juez de garantías que dirigió la audiencia fijó la prisión por cuatro meses y un tribunal revisor confirmó la medida en una audiencia realizada dos días después.

En junio de 2020 fiscal jefe Santiago Terán junto a la asistenta letrada Valeria Cevallos requirieron en una audiencia de modificación de medidas cautelares, que se extienda el plazo de la investigación y también la prisión preventiva impuesta al imputado. La fiscalía invocó los mismos argumentos por los cuales se fijó la medida y además detalló el objetivo de continuar profundizando la investigación del caso. El juez de garantías que intervino en dicha audiencia avaló el pedido de la fiscalía y que luego fue revisado y nuevamente avalado por un tribunal revisor y finalmente por un tribunal de impugnación.

Tras realizar la audiencia de control de acusación en noviembre de 2020, se definió que el caso sea juzgado por un jurado popular. El juicio por jurados comenzó el 22 de febrero de 2021 cuando el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid realizó el alegato de apertura y se extendió hasta el 26 cuando el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad.