Un reto de la Justicia para un hombre golpeador

El hombre que el martes entró por la fuerza a la casa de su ex pareja, en Cutral Co, y la atacó a golpes frente a su madre en dos oportunidades, no podrá acercarse a la víctima por dos meses y deberá cumplir algunas pautas de conducta.

Este jueves se realizó la audiencia de formulación de cargos en la que el asistente letrado de la fiscalía, Federico Cuneo, solicitó a la jueza Laura Barbé que acepte la acusación contra el hombre por los delitos de “violación de domicilio y lesiones leves, doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, que concursan de manera real entre sí y en calidad de autor”.

Como medida de coerción Cuneo solicitó que se le imponga, “por el término de dos meses, la prohibición de efectuar actos de violencia, perturbación o cualquier contacto con la víctima y su familia, por ningún medio, por sí o por terceros”.

Luego de exponer la teoría del caso, el asistente letrado aseguró que “el delito existió y que el imputado es el autor”. Cuneo sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento y riesgo a la integridad de la víctima y su familia. “El imputado podría influir en el testimonio de la víctima”, puntualizó.

El hecho investigado por la fiscalía ocurrió el pasado martes 6 de abril a las seis y veinte de la tarde en la ciudad de Cutral Co.

Esa tarde, el imputado fue al domicilio de su expareja e ingresó por la fuerza, aprovechando que no se encontraban sus moradores. Minutos después llegaron al lugar la víctima y su madre. Fue allí cuando el imputado sorprendió a su ex pareja y comenzó a golpearla. En el momento en que el violento se fue de la casa, la madre de la víctima corrió a cerrar el portón, pero el hombre saltó el cerco, ingresó nuevamente y volvió a golpear a la mujer, a la que dejó tirada en el piso.

Los gritos de la víctima y de su madre alertaron a los vecinos quienes llamaron de inmediato a la Policía. El agresor no pudo escapar y quedó detenido.

La jueza de garantías a cargo de la audiencia tuvo por formulada la acusación, fijó un plazo de investigación de dos meses y avaló las medidas cautelares solicitadas en todos sus términos. Además, la magistrada le indicó al imputado que “en caso de no cumplir con lo ordenado se le imputará otro delito por incumplimiento de una orden judicial”.