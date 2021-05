Comarca petrolera: Le dio un cuchillazo a la pareja de su ex

Foto: Gentileza Cutral Co al Instante. .

Un hombre de 31 años apuñalo a la actual pareja de su ex en el Barrio Zani de Cutral Co. La víctima de 22 años recibió un puntazo en la zona intercostal. Efectivos policiales, luego de una recorrida por el sector demoró al agresor y halló el arma blanca utilizada en el ataque dentro de su vehículo. Quedó detenido y este lunes se va a realizar la requisa del vehículo y le formulará cargos la fiscal Ana María Mathieu.

"Este domingo en calle Catan Lil y Pichi Neuquén en el Barrio Zani de Cutral Co alrededor de las 19 horas se requiere presencia policial por un lesionado de arma blanca y acude al lugar personal policial entrevistan a un joven que manifiesta haber tenido una discusión con otro hombre que sería la ex pareja de su novia y que de un momento a otro sacó un cuchillo y lo lesiono a la altura del tórax", afirmó el comisario mayor Eduardo Bravo, director de Seguridad Interior de Cutral Co.

Por tal motivo fue llevado al hospital Complejidad VI, estable, donde le realizaron las primeras curaciones, y en ese transcurso, ya teniendo la identidad del presunto autor personal policial llevo a cabo un recorrido y logra demorar al agresor cuando estaba por ingresar a su casa en el mismo barrio: "Se trata de un hombre de 31 años que iba a bordo de un Chevrolet Astra, se secuestra el vehículo y dentro del mismo se encontró el cuchillo que se utilizó para lesionar a la víctima. Quedó detenido y este lunes se va a realizar la requisa del vehículo y le formularán cargos", agregó el comisario.

Asimismo, el lesionado, luego de las curaciones se retiró voluntariamente del hospital, no quiso que continuarán con la atención y firmó el acta de retiro voluntario.