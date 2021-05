Minero de Gregores mató a su hijo de 13 años y se suicidó

Alexis Saiz, minero chubutense radicado en Gregores mató a su hijo y luego se quitó la vida de un disparo en la frente. Se espera que en las próximas horas se realicen las autopsias de ambos cuerpos. Secuestraron armas y levantaron manchas de sangre en la casa donde ocurrió el homicidio que conmocionó a toda la comunidad de Santa Cruz.

El horroroso crimen ocurrió el pasado domingo en la localidad de Gobernador Gregores cuando la madre del nene había viajado a la ciudad de Piedra Buena para asistir a su papá que está enfermo, según informó el medio local ADN Sur. Un equipo especializado de Criminalística viajó desde Río Gallegos y Puerto San Julián para llevar a cabo las pertinentes pericias y de esa manera tratar de dar con el móvil del terrible crimen.

El filicidio se registró en el interior de una casa ubicada en la calle Antonio Fernández, allí Alexis se encontraba solo junto a su hijo de 13 años y hasta el momento nadie sabe qué ocurrió realmente, "si hubo una discusión entre padre e hijo o si fue un ataque premeditado en el que no hubo palabras mediante", informaron fuentes judiciales.

Una amiga de la madre del menor fue hasta a la casa para ver por qué el nene no contestaba su celular, pasadas las 20horas y ahí y se encontró con el horror: manchas de sangre por todos lados y al nene muerto en su habitación. Inmediatamente dio aviso a las autoridades.

Cuando la hipótesis de filicidio apareció entre las posibilidades, todo quedó a cargo de la Dirección General Zona Centro y del Juzgado de Instrucción de Puerto Santa Cruz, de Noelia Ursino. Alexis no aparecía y todas las unidades de la zona fueron alertadas, casi media hora después, una mujer se presentó en la Comisaría de Gregores para avisar de una muerte que le dijo su marido que trabaja en la estancia donde el trabajaba, sin saber la historia detrás.

"Él me llamó y me dijo que cerca de las cinco de la tarde encontró a Alexis Saiz, su capataz, muerto, no me dijo nada más", le aseguró la mujer a los efectivos. El establecimiento rural está a 90 kilómetros de la ciudad. Cerca de la medianoche, finalmente la Policía encontró el auto y el cuerpo de Saiz. Estaban a 3.000 metros del casco principal, así lo informó La Opinión Austral.

Tras asesinar a su hijo, Saiz tomó un arma, se subió a su Chevrolet Cruze y fue por un camino vecinal hasta la estancia. En un momento, frenó su marcha, bajó del auto y tomó la decisión de quitarse la vida. El disparo fue en la frente.

Se espera que en las próximas horas ambos cuerpos sean trasladados a alguna Morgue Judicial para que les realicen las autopsias correspondientes. En ambos procedimientos se secuestraron armas blancas y de fuego, además se levantaron muestras de manchas de sangre y otros elementos de interés para la causa.

Desde la Justicia indicaron que no se descarta ninguna hipótesis. Entre esas teorías, también está la posibilidad de un femicidio vinculado; es decir que Saiz mató a su hijo para dañar psicológicamente a su mujer que no se encontraba en Gregores.