"Violó a mi hija": denunció a su colega, un taxista neuquino

María es una taxista neuquina que vive en la zona rural de Colonia nueva Esperanza con su hija de 24 años. La joven tiene un retraso madurativo, su mente es de una pequeña de 12. La mujer denunció el pasado 13 de junio un compañero de trabajo, otro taxista, violó a su hija. Esta mañana junto a organizaciones sociales reclamaron Justicia en las puertas del Poder Judicial .

"Su mamá tenía una amistad con un hombre, otro taxista, se juntaban a tomar mates, eran buenos compañeros de trabajo. Pero la noche de ese domingo, esta persona le envía un mensaje a la mujer preguntándole si estaba en la casa, a lo que ella le dice que no, que estaba trabajando. Y allí, fue que aprovechó la situación que la mamá no estaba", comienza a relatar Jenifer, integrante de la Comisión de Madres Contra el Abuso Sexual Infantil del MTD, en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

Ambas viven en una precaria casilla, lugar en que el acusado "con la excusa de que tenia que llevarle un celular fue a la casa a la madrugada del lunes". La víctima estaba durmiendo, le abrió la puerta, ya que estaba acostumbrada a que él visite a su madre: "Lo que ella cuenta es que aprovecha esta situación y la violó, sin protección. Antes de irse la amenaza para que no le cuente nada a su madre", agregó con bronca Jenifer.

Al día siguiente, María la nota extraña a su hija y le pregunta si le pasaba algo: "Ahí es dónde se quiebra y le dice: ´´Ayer vino tu amigo´´". Lo que llamo la atención de la taxista, ya que el compañero, no solía ir cuando ella no estaba. Por eso mismo sospechó que algo grave había sucedido: "¿Te hizo algo?, Si ma, me violó".

Inmediatamente se dirige a la comisaria N°20 situada en Parque Industrial, y allí, según lo afirmado por ella, no la podían atender porque "estaban muy ocupados". Junto a su hija, se dirige al Hospital Heller y en la guardia les cuenta la situación y los médicos le informaron que ellos no pueden revisarla ya que lo deben hacer médicos forenses. Luego de que el personal de salud hablara con los agentes policiales, ahí sí, le tomaron la denuncia.

Este viernes, María junto a organizaciones sociales feministas se acercaron hasta la fiscalía: Por suerte la atendieron y le dieron un turno para el próximo 5 de julio con el gabinete psicológico, quienes van a evaluar a la víctima y además la someterán a una cámara Gesell.