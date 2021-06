Se robaron la bandera del Orgullo LGBT+ en Viedma

No dejan de sucederse los hechos de inseguridad en la capital provincial. Este 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y en Viedma se izó la bandera multicolor que representa al colectivo en un lugar estratégico: en el mástil ubicado en el acceso al muelle de lanchas, frente a la Fuente Pucará, en el centro de la comarca. Pero la alegría duró poco. A pocas horas de haberse izado la bandera, se la robaron.

Desde la organización Comarca Diversa manifestaron que “el odio de sectores antiderechos, una vez más, reaccionaron arremetiendo contra la bandera. La misma “desapareció”. Esta mañana ya no ondea sobre el cielo viedmense los colores del Orgullo. Realmente nos asombra el grado de irrespeto que conlleva el odio homobitranslésbico cuando el colectivo avanza en la conquista de derechos".

Señalaron que "no nos van a callar, no nos seguirán invisibilizando. Y volveremos a izar, no una, sino numerosas banderas en toda la costanera de Viedma si la bandera arrancada no aparece”.

Agregaron que “contamos con las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, por lo cual se realizara en el corto plazo, la denuncia penal correspondiente”