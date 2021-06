Ordenan pericia psiquiátrica a un violador de Rincón

Un Tribunal de Impugnación ordenó la realización de pericias psiquiátricas a un hombre condenado por haber abusado sexualmente de una joven de su familia en Rincón de los Sauces. Los jueces revocaron, parcialmente, una decisión anterior de la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, quien había rechazado la pericia solicitada por la querella, en una audiencia en la que el condenado había solicitado la libertad condicional sin haber cumplido los dos tercios de la sentencia.

Los jueces Dardo Bordón, Carolina García y Mirta Ojeda, al cabo de una extensa audiencia, escucharon la exposición del abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, quien en la audiencia con la jueza Gass había solicitado la realización de la pericia psiquiátrica para el condenado –medida rechazada-, y el planteo de que la magistrada “no le dio participación a la querella” y que además le “cortó el micrófono” cuando realizaba peticiones.

La decisión de la jueza de Ejecución no fue objetada por la fiscal Natalia Lacoste, como tampoco por la defensa del abusador, ejercida por Laura Plaza y Facundo Trova.

El Tribunal de Impugnación decidió “revocar parcialmente la decisión de la Doctora Gass Jueza de ejecución respecto de lo resuelto el jueves pasado 03-06-21 en cuanto a no hacer lugar a la prueba de informes por parte de un psiquiatra que propusiera la querella particular, por considerar arbitrario ese rechazo”.

“Hacer lugar a la producción de esa evidencia de informes propuesta por parte de la querella particular de tipo psiquiátrica a realizarse por parte del profesional Daniel Ambrogio o algún otro profesional que proponga en su reemplazo, matriculado, debiendo acreditar previamente su condición de profesional matriculado o la matricula correspondiente del colegio de profesionales que corresponda”, agregó.

Velasco, al término de la audiencia, señaló que “en la provincia de Neuquén no se respeta el artículo 12 de la ley nacional 23.732 de las víctimas, que avala que la querella –en este caso la víctima- proponga un perito de parte”.

“Por otro lado –agregó- la ley 24.660, de ejecución de condenas, en lo relativo al periodo de libertad condicional establece que el interno y la victima podrá presentar un perito de parte, sin embargo la jueza Gass y la fiscal Lacoste dicen dos cosas: que esa ley no se aplica, vulnerando el principio de legalidad, y afirmando que la querella no es parte del proceso de ejecución penal, lo que claramente es un bochorno; además y quieren posibilitarle la libertad condicional a menos de cinco años del suceso, cuando fue condenado a 9 años de prisión y no ha cumplido los dos tercios”.