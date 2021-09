"Las hacían tomar semen y las obligaban a ver porno"

"Él la sentaba, le hacía abrir las piernas, y le tocaba la vagina, le chupaba los pechos, la obligaban a ver porno, y a ver como tenían relaciones sexuales entre ellos", sostuvo Rocío Berdejo, mamá de dos pequeñas de 5 y 6 años que fueron abusadas sexualmente por una pareja que practica la religión Umbanda.

Los acusados residen en San Francisco Solano, localidad bonaerense, y allí se radicó la denuncia en la que quedaron plasmadas el sin fin de aberraciones a la que fueron sometidas las menores de edad durante su estadía en la casa de los denunciados.

Según contó Berdejo en diálogo con Crónica, los acusados eran amigos de su familia: "El abusador trabajaba en el servicio penitenciario junto a mi marido y eran amigos. Había mucha confianza con ellos", sostuvo Berdejo.

Por ese motivo en el momento que la mujer le preguntó si podía llevarse a las niñas por una semana, Rocío no tuvo problema, hasta pensó "que a las nenas le iba hacer bien el cambio de aire", después de tanto encierro por la pandemia. "Nos hicimos muy amigas con ella. Venía a tomar mate a casa, estaba todo bien. Un día me dijo que se sentía sola, y me pidió llevarse a una de las nenas para estar acompañada. Nunca me imaginé que les iba a hacer algo así", relató Rocío.

Primero se llevó a la más chica de cinco años, y luego a la de seis. A los pocos días que regresaron de la visita, la mujer notó un comportamiento extraño en sus hijas, por eso les preguntó si les había pasado algo y aprovechó la ocasión para hablar del cuidado de sus partes íntimas. Ahí fue cuando la mayor le confió a su mamá las aberraciones de las que había sido víctima durante su estadía en la casa de los amigos.

El relato de las niñas en cámara Gesell es escalofriante: "Él la sentaba, le hacía abrir las piernas, y le tocaba la vagina, le chupaba los pechos, la obligaban a ver porno, y a ver como tenían relaciones sexuales entre ellos", expresó Rocío. Además agregó que "la obligaban a andar por la casa desnuda. La bañaban y no la vestían".