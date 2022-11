Viajó para conocer a la chica de Facebook y mirá lo que pasó

La virtualidad y las redes sociales pueden ser muy útiles y existen miles de historias en que el amor surgió a través del chat y luego se concretó en la realidad. Pero no todas son como las de las novelas con final feliz, hay algunas que salen mal y las ilusiones quedan destrozadas como el corazón del enamoradizo que intentó que el contacto a través de un teclado se transforme en abrazos y caricias.

La historia comenzó hace varios meses, cuando un joven conoció a una chica a través de Facebook. Todo marchó muy bien, pero con la salvedad de que había unos 900 kilómetros de distancia entre uno y el otro. Sin embargo ese largo trecho se suplía con la comunicación que cada vez era más fluida. Primero fue a través de las redes, para luego pasar a ser más personal con las videos llamadas que ofrece WhatsApp.

Ese intercambió de mensajes a toda hora, que también incluyó algunas fotos íntimas, le dio otro carácter a la relación, que fluía con mucha naturalidad. Es así como entre ambos empezaron a planear el momento de conocerse. Ella adujo que se le hacía muy difícil viajar, que los tiempos eran complejos y que también su situación económica era compleja. Él la tranquilizó, le explicó que no había razón para preocuparse y que se haría cargo de todo.

Fue así como esperó la fecha de cobro, sacó una pasaje de colectivo en una boletería en Ezeiza, se pidió unos días de vacaciones y armó un bolso con algunas pocas prendas que le permitieran pasar unos días en Viedma. El viaje fue largo, pero con semejante ilusión, las horas pasaron muy rápido. Cuando se despertó, y antes de poner un pie en suelo rionegrino, envió un mensaje a la chica, para avisar que había llegado.

El punto de encuentro era la plaza del barrio Lavalle, uno de los más complejos de la ciudad, pero él no lo sabía. Hasta allí llegó en un taxi y se sentó a esperar. Pero los mensajes ya no tuvieron una rápida respuesta. Es más, ella no llegó a clavarle el visto, porque ya WhatsApp no tiraba los dos tildes.

Él permaneció en el banco de la plaza, sin saber a dónde ir, ni qué hacer, mientras pensaba que algo raro había pasado. Se resistía a pensar en un engaño y se mentalizaba en que seguramente todo era producto de una confusión. Que ella llegaría de un minuto a otro.

Su cara de decepción cambió unos segundos cuando alguien dijo su nombre. Al darse vuelta eran dos pibes que llegaron en una motito. Pero lejos de traerle un mensaje de la chica a la que esperaba, uno de ellos sacó un arma, lo encañonó y le robó todas las pertenencias.

Con el bolso, la mochila y el celular, también se fueron las ilusiones de que el amor dejara de ser virtual y se transformara en una de esas bellas historias que se leen con cotidianidad en los medios.

La víctima hizo la denuncia correspondiente, pero no pudo aportar mayores datos como para que la Policía pueda hallar a los responsables del robo.