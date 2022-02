Les hackearon la cuenta y les robaron $700 mil, en Aluminé

Las estafas virtuales aumentaron de manera exponencial, como los contagios, durante la pandemia. Y no sólo en número, sino también en modalidades. La impotencia y la tristeza que genera, que en segundos se lleven los ahorros de una vida, o el préstamo para un proyecto personal, son inmensas.

Esto mismo le pasó a Florencia Márquez, una docente de la localidad neuquina de Aluminé, quien denunció en AM550 que en forma virtual ingresaron a su correo electrónico y luego a su cuenta bancaria de donde le sustrajeron más de 700 mil pesos, que les habían otorgado a ella y a su pareja con el programa Procrear.

"El robo fue de manera virtual, nos hackearon el correo electrónico y el homebanking del Banco Hipotecario" contó Florencia. "En ese momento estaba en la escuela en una reunión por zoom y vi que me empezaron a surgir ventanas de transferencias que estaban haciendo. En vivo y en directo pude ver como me estaban sacando la plata" detalló. Más allá de tener los destinatarios de las transferencias, la docente contó que los perfiles eran falsos, con números de documentos extranjeros, con perfiles de Mercado Pago que ya no se pueden rastrear.