Confió en su ex, pensó en volver, pero le vació la cuenta

La ruptura era reciente, por lo que ella creía que aún había alguna chance por regresar y continuar con la relación. Fue por esto que no dudó cuando su ex, un hombre de unos 30 años, le propuso juntarse para charlar. Ilusionada le dijo que si, pero en cuestión de horas no solo terminó con el corazón roto, sino que también sin saldo en su cuenta.

El hecho sucedió en San Antonio y la víctima es una funcionaria del gabinete municipal del intendente Adrián Casadei. La mujer recibió el mensaje de su ex y no dudo en aceptar la propuesta. Es más, le dijo que se podían ver después del trabajo y que lo esperaría en su casa. La excusa del hombre era devolverle algunas cosas que aún tenía de ella, todo en muy buenos términos.

Así fue como cerca de las 16, tocó el timbre y rápidamente la víctima lo invitó a pasar, sin sospechar de lo que iba a pasar apenas unos minutos después. No trascendió lo que sucedió dentro del domicilio y si hubo algún intento de reconciliación más allá de una charla, pero en la denuncia la mujer dejó en claro que en un descuido, él agarró el celular de ella, se lo escondió entre sus ropas y argumentó un motivo urgente por el cual tenía que irse de manera rápida.

Sin dar muchas explicaciones salió de la vivienda y desapareció. Apenas un instante después, la mujer empezó a buscar su teléfono de manera desesperada ya que no lo encontró en el lugar donde habitualmente lo deja. Pero la búsqueda fue en vano ya que no estaba dentro de la vivienda, por lo que tampoco podía llamar a su ex para confirmar si se lo había llevado.

Luego de unas horas, en la que todo fue incertidumbre para la mujer, su ex regresó a la vivienda y le dijo que accidentalmente se había llevado el celular por lo que se lo traía de vuelta en un gesto por demás valorable. Sin embargo, cuando quedó nuevamente sola, comenzó a revisar el aparato y descubrió un mensaje desde la aplicación Mercado Pago, en la que le avisaban de una transferencia realizada.

Al ingresar a la billetera virtual, pudo corroborar en los últimos movimientos, que alguien había ingresado con su clave patrón y había vaciado la cuenta en la que había unos 70 mil pesos. En el comprobante aparecían los datos del receptor de la transferencia, que era su ex.

Sin dudarlo, la funcionaria sanantoriense hizo la denuncia en la Comisaría 10° de la localidad que ya llegó a la fiscalía descentralizada, donde se abrió un expediente por estafa.