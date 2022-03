Lo enamoró por Tinder y le robo $4,5 millones

Un joven de 25 años, en Puerto Madryn, Chubut, denunció que había sido engañado y estafado a través de la aplicación de citas Tinder, por una mujer que se hacía llamar Leila que le robó un total de 4,5 millones de pesos en el transcurso de tres años.

Luego de varias conversaciones que mantenían a través de la app, comenzaron a hablar por WhatsApp y ahí empezó una serie de mentiras que hicieron que el hombre le girara el dinero a pesar de que nunca se habían visto cara a cara.

El chico al denunciar el caso al Ministerio Público Fiscal dijo que: “Decidí enviarle dinero porque ella me contó cosas de su vida. Me dijo que había sido abandonada por dos maridos y que tenía tres hijos que mantener, que no podía pagar el alquiler de su casa y que si no lo hacia la desalojaban.", contó la víctima.

La supuesta Leila a través de excusas lo iba seduciendo y estafando poco a poco, le decía que había sacado un préstamo y como no pagaba, que le estaban atacando la casa a tiros “Ella me paso el teléfono y hable con el prestamista, para que le dé más tiempo para pagar. Yo le envié ese dinero para que pague el crédito, pero después me entere que se había hecho una cirugía mamaria”, relató la víctima en la acusación.

Todo terminó cuando el joven empezó a sospechar, le contó a sus padres lo que le estaba pasando y radicó la denuncia. La última vez que Leila le pidió dinero él se negó rotundamente y ella lo amenazó “si no pagas vas a sufrir consecuencias”.

El caso ahora se encuentra en manos de la División de Investigaciones que busca verificar si Leila existe y si ha hecho más estafas “románticas” a través de su cuenta de Tinder. El joven no solo espera que se haga justicia, sino también que aspira a recuperar su dinero.