Pidieron que el custodio de Carreras sea declarado culpable

Pese al breve mensaje que envió el cabo Osvaldo Ferreyra Soleiman a la redacción de Mejor Informado, para desmentir lo publicado en exclusivo por este medio, lo cierto es que ayer finalizó el juicio contra el chofer de Arabela Carreras por cazar un animal protegido por la ley de fauna y haber violado la cuarentena vigente en septiembre de 2020. En su alegato final, tanto el representante del Ministerio Público y la Fiscalía de Estado de la provincia, pidieron que él, su compañero Luis Alejandro Rivera y una ex policía neuquina Claudia Campos, fueran declarados culpables.

La noticia publicada ayer por este medio generó un importante malestar, no sólo en la Jefatura de Policía, que el pasado 5 de abril destinó para la custodia personal de "la señora gobernadora" a un cabo imputado en un delito, sino también dentro del círculo cercano a Carreras. De todas maneras, desde el gobierno no emitieron ningún comunicado oficial, aunque utilizaron las amistades generadas por la pauta publicitaria para asegurarse que otros medios no reproduzcan la noticia.

El que se comunicó con esta redacción de noticias fue el cabo acusado, quien en un breve mensaje aseguró que "desmiento todo lo que está ahí (por la nota publicada). Estoy en el medio de un debate. Hoy se terminó el juicio, no hay nada que pruebe lo que están diciendo". Aunque no quedó del todo claro a que se refería, teniendo en cuenta que está siendo juzgado por caza ilegal y violación de las restricciones vigentes en septiembre de 2020, cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. También este medio presentó la copia de la orden del día en el que se lo destinaba como custodio de la gobernadora.

Sin embargo Ferreyra Soleyman intentó involucrar al personal policial y los guardafaunas que realizaron el operativo en Paso Córdoba cuando descubrieron en la camioneta Ford Ranger que viajaba Ferreyra Soleiman y Rivera, que llevaban dos paletas, dos cuartos, una carcasa y un corazón de guanaco, animal resguardado por ley por ser autóctono.

La nota presentada ayer por Mejor Informado fue ratificada en la última audiencia del juicio por el fiscal: "A lo largo del juicio la fiscalía con las declaraciones testimoniales ofrecidas, entiende que hay mérito suficiente para que se declare culpable a las tres personas. Nos apoyamos además en la evidencia científica y material que lograron otorgar un grado de certeza necesaria para pedir la responsabilidad penal".

En su alegato también amplió que los empleados policiales del destacamento de Paso Córdoba y los guardafaunas brindaron su testimonio y se pudo establecer que "ese día existió un procedimiento y una inspección de rutina arrojó como resultado el secuestro de piezas del animal en cuestión, armas y cuchillos".

Sobre la violación a las restricciones de circulación, el fiscal afirmó que está "acreditado para esta parte que ninguno de los imputados se encontraban en servicio" y que "las tres personas no exhibieron ningún permiso de circulación conforme lo establecía para ese momento el Decreto Nacional".

Sin muchos más argumentos para defender a los acusados, el abogado particular planteó la inconstitucionalidad del Artículo 205 del Código Penal, que establece ​prisión de ​seis meses a dos años​, "al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Y pidió la absolución para sus tres asistidos.

Ahora el juez deberá analizar lo sucedido en las jornadas de debate para redactar la sentencia que se dará a conocer el próximo martes a las 12. Una vez conocido el fallo se sabrá cuál es la suerte del custodio de Carreras y del otro policía en actividad, que podrían sufrir sanciones dentro de la fuerza.

El cabo Ferreyra Soleiman fue acusado por la violación al ASPO y caza ilegal en septiembre de 2020, tras 20 meses de investigación, la causa llegó a juicio. Mientras, en abril de este año, ya imputado en un delito, fue destinado desde la Comisaría 22° de Cervantes a la Dirección General de Prevención, Seguridad y Orden Público, "para cumplir funciones como custodio de la Señora Gobernadora", sin que nadie cercano a Carreras o a la ministra de Seguridad, Betiana Minor, lo impidiera.