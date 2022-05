Un nene apuntó con un arma a su prima y amenazó a sus compañeros

En las últimas horas, una serie de videos comenzaron a circular en diferentes grupos de WhatsApp de una escuela de la ciudad de Córdoba, causando conmoción y preocupación entre padres y madres del establecimiento educativo.



No es para menos ya que en las imágenes se ve a un niño manipulando un arma de fuego, apuntado a su prima (también menor de edad) y luego amenaza a sus compañeros del grado: "Mirá gordo, ¿está linda, eh? Mañana (por lunes) la voy a usar", dice el alumno de sexto grado mientras gatilla la pistola.

Los videos rápidamente se viralizaron por los celulares del compañeros y luego llegaron a grupos de padres. Alarmada, una madre de la escuela ubicada en barrio Jardín realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia: "Mi hija no va a la misma división, pero comparten espacios comunes, entonces es preocupante", comentó la mujer en diálogo con medio local, ElDoce.tv.

Además, añadió que desde la escuela "se escudan en que hicieron la denuncia al Ministerio de Educación, pero que no harán la denuncia judicial, que es algo que me parece tremendo".

Según informó esta misma madre, el arma sería propiedad de "una mujer policía que tiene contacto con el nene". No obstante fuentes policiales afirmaron que están investigando lo sucedido.

No todo termina acá, ya que el mismo alumno también habría mandado audios amenazantes: "Mis ganas de quemar la escuela todavía no se fueron, les digo eso, no creo que lo pueda hacer, pero sí quiero", se escucha en uno de los fragmentos al que accedió el miedo mencionado anteriormente.

Por su parte, la mamá del niño escribió un descargo en el grupo y se disculpó: "Me he enterado que les puede haber llegado un video de mi hijo manipulando un arma. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Entendemos la gravedad de la situación y se han tomado medidas para que nada así vuelva a suceder. Me disculpo nuevamente", manifestó la mujer.

El colegio hasta el momento no hizo ningún tipo de declaraciones oficiales sobre el hecho, aunque se supo que el alumno fue suspendido hasta el próximo jueves.