El "ruso" reapareció y mantuvo en vilo a dos mujeres

Kilin Adrian Zaitsev, el hombre de nacionalidad rusa que cobró notoriedad al haber secuestrado a su hijo y llevarlo a caballo hacia Cutral Co, fue denunciado por dos mujeres por haber protagonizado un curioso episodio en Neuquén: las amenazó con que “si quería” las podía secuestrar. Y además, les comentó que iba a “poner una bomba” en un barrio privado de Neuquén.

El curioso episodio ocurrió este martes a orillas del río Neuquén, alrededor de las siete y cuarto de la tarde, y trascendió en redes sociales pero fue confirmado a mejorinformado.com por fuentes policiales.

La mujer, de 35 años, se presentó en la comisaría cuarta del barrio Alta Barda para señalar que mientras se encontraba en un banquito junto a una amiga a punto de salir a andar en patines se acercó un hombre que comenzó a hablarles. “Nos estuvo hablando como quince minutos y comenzó a contarnos cosas de él, como por ejemplo que lo habían escrachado por haber secuestrado a su hijo”, relató.

Ese dato las llevó a pensar que estaban frente a Adrian Zaitsev, quien tiempo atrás robó un caballo y se llevó a su hijo de 8 años hasta que fue encontrado por la Policía luego de una intensa búsqueda. Zaitsev también padece de delirios místicos.

En medio de la charla, también les comentó que tenía un plan: “querer entrar al Rincón Club de Campo a poner una bomba”.

Hasta que finalmente sobrevinieron las amenazas hacia las dos amigas. “Nos dijo que si quería nos podía secuestrar y que tranquilamente nos podía pegar un tiro en la cabeza”, agregó la denunciante. Todo ello mientras no sacaba su mano del bolsillo de la campera “por lo que no sabíamos si en realidad tenía o no un arma”, señaló.

“Tratamos que la charla se mantenga lo más llevadera posible, hasta que por último nos dijo que nos iba a dejar ir”, dijo.

Visiblemente alteradas por el episodio vivido, las mujeres se fueron de ese lugar y frenaron un automóvil que pasaba. “Unas vecinas me acercaron a mi casa y luego fui a hacer la denuncia en la comisaría”, acotó.

De acuerdo con su relato, Zaitsev salió caminando hacia el puente Carretero que una Neuquén con Cipolletti.