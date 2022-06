Ruta 7: un taxi impactó de lleno contra un caballo

Un taxi impactó de lleno contra un caballo en la Ruta 7 de Neuquén. En el vehículo, viajaban dos mujeres que fueron asistidas en el lugar por personal médico, mientras que el chofer de la unidad no sufrió ningún tipo de lesiones. El hecho tuvo lugar en la zona del ex peaje.

El frente de taxi, un Renault de la empresa 71Once de Centenario quedó completamente destruido y el rodado terminó a un costado de la calzada. "Eran tres los equinos y salieron de manera sorpresiva cuando estaba circulando detrás de una camioneta y no me dio tiempo a esquivarlos, por poco el parabrisas no se rompe por completo y uno finaliza en el interior", sostuvo el conductor en diálogo con FM Red Social 97.9.

Las pasajeras, eran dos maestras neuquinas que se dirigían a sus respectivos trabajos. Afortunadamente no revistieron heridas de consideración. Personal policial de Tránsito Villa Obrera intervino pasadas las 8 de la mañana. Asimismo, cabe destacar que el dueño de los animales se hizo presente en el lugar asegurando que le habían robado los equinos.