Quemó un auto y golpeó a su ex, pero no irá preso

Las restricciones de acercamiento no alcanzan para terminar con la violencia de género. Tampoco las bondades de la Justicia que sanciona a un hombre solo con pautas de conducta tras no haber cumplido las que ya tenía fijadas y como consecuencia su ex volvió a ser brutalmente golpeada. Además, está vez, el violento también atacó a un amigo de ella, al que le quemó el auto.

S bien después de este nuevo hecho de violencía fue atrapado y detenido, en la formulación de cargos se lo acusó de desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio, lesiones leves y daño en concurso real, todo en contexto de género. Pero no irá preso.

Aconsejado por su defensor, el agresor admitió su responsabilidad y en un Juicio Abreviado logró que lo beneficien con una pena de apenas 9 meses de prisión en suspenso y su cumplimiento será condicional si mantiene las pautas de conducta que acordó la fiscalía de Cinco Saltos con el abogado.

El hecho sucedió el 17 de abril cerca de las 8.30 en el domicilio de la mujer, al que él no podía acercarse por una orden de restricción por violencia de genero.

El hombre llegó y rompió la luneta trasera de un Fiat Palio que había en la puerta perteneciente a un amigo de su ex y luego lo prendió fuego.

Alertado por las llamas, la mujer salió de la vivienda y fue sorprendida por su ex, quien de manera violenta se metió en el domicilio.

La mujer fue brutalmente golpeada en la cara y patadas en sus piernas. A los pocos minutos llegó la Policía que logró detener al violento.

Pese a que la investigación reunió pruebas contundentes para culpar al acusado, como la declaración de los damnificados, vecinos, policías y peritos, la fiscalía acordó con la defensa para beneficiar al agresor.

Otro elemento en contra del violento era la restricción de acercamiento que había ordenado el Juez de Paz de Cinco Saltos, quien le prohibió acercarse a menos de 500 metros de su ex. Sin embargo nada de esto fue tenido en cuenta para el acuerdo entre las partes

El fiscal Leandro López y el defensor Juan Pablo Piombo consensuaron cerrar la causa con un acuerdo sin pensar en la pesadilla que día a día sufre la víctima.