La madre de Agustina le clavó el visto a Carreras

Casi tres meses pasaron para que la gobernadora Arabela Carreras se ponga en contacto con Silvana Capello, la madre de Agustina Fernández. La gobernadora le envió un mensaje anoche, pero la pampeana le clavó el visto.

A través de las redes sociales se conoció que Carreras le anoche envió un mensaje de WhattsApp, casi tres meses después del brutal ataque sufrido por la joven de 19 años oriunda de La Pampa y que desde marzo estudiaba medicina en Cipolletti.

El martes, la madre de Agustina la instó públicamente a la gobernadora a mantener una charla “de mujer a mujer”, con un tono bastante intimidante. Ante este pedido, es que anoche la mandataria intentó comunicarse con Capello, pero esta no sólo que no le respondió, sino que luego hizo público el mensaje en las redes sociales.

El mensaje fue recepcionado por Capello a las 22.05 de ayer y según la captura de pantalla publicada, la gobernadora le escribió: “Estimada Silvana, soy Arabela Carreras. Me indica Betiana, la ministra de Seguridad, que usted espera comunicarse conmigo. Estoy a su disposición, con todo respeto, acompañando su dolor”.

La madre de Agustina publicó esta mañana en sus redes sociales: “yo mañana trabajo, con lo cual es hora de descansar, he sido clara? Parece que no... No puede llamarme simplemente? La era de wasap (sic) mató la educación, mató a mi hija, mató mi paciencia”.

Y finaliza: “Tan solo le pedí que me llame! En menos de dos horas le hicieron una ablación de órganos a mi hija en su provincia y usted me envía un wsap (sic). Chau, que descansen, así no se puede”.

Hay que recordar que el ataque ocurrió el 2 de julio y casi de inmediato se supo que la joven pampeana no tenía actividad cerebral, por lo que dos días después se realizó una ablación en la que donó los órganos. Recién cinco días después del crimen, la gobernadora Carreras pasó por Cipolletti para hablar con el intendente Claudio Di Tella sobre la demanda de seguridad.

En aquel momento la gobernadora tenía actividad oficial en Neuquén, como parte de unas jornadas de petróleo y energía organizadas por un medio de comunicación y aprovechó la cercanía para reunirse con Di Tella en el cuarto piso del edificio municipal, pero no tuvo contacto con la familia de la víctima.