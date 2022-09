Fue violada mientras tenía relaciones, pero lo sobreseyeron

Entre lágrimas, presa de un ataque de nervios y muy asustada, una joven logró esconderse en el baño y llamar a la Policía para denunciar que había sido víctima de un abuso sexual. Aunque la situación fue un tanto confusa cuando la relató, porque ella se encontraba teniendo relaciones sexuales con otra persona, explicó que el abusador se sumó por la fuerza a ese encuentro y la penetró analmente.

El hecho se registró en enero de 2020 y después de 31 meses, la causa llegó a un punto en que la fiscalía decidió levantar la acusación contra el imputado, por lo que la magistrada tuvo que declarar el sobreseimiento del agresor denunciado por la joven víctima.

Según consta en la causa, la mujer se encontraba en una casa del centro cipoleño con un joven, con el quien mantenía relaciones sexuales en el comedor. Mientras se encontraban en pleno acto, ingresó de imprevisto el dueño de la vivienda, quien sin ningún tipo de consentimiento por parte de la joven se quiso sumar a la pareja. La abordó desde atrás, la sujetó con fuerza y la penetró analmente.

Como pudo, la víctima juntó sus cosas y se resguardó en el baño de la vivienda, desde donde realizó la llamada telefónica en la que solicitó ayuda. El proceso fue largo y comenzó con la denuncia penal, el protocolo de abuso, la asistencia de la SENAF y las pericias médicas que corroboraron que existió penetración.

Con estas pruebas, la fiscal del caso Rocío Guiñazú Alanís, logró en un primer momento que se formalice la acusación y se le otorgó un tiempo para avanzar en la investigación y recabar pruebas contra el hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo luego de un proceso larguísimo, se negó a ratificar la acusación.

La representante del Ministerio Público aseguró que no se habían logrado reunir los elementos probatorios que permitan confirmar la culpabilidad del agresor sexual. Explicó que hubo testimonios y evidencia científica, pero que "no se obtuvieron los resultados esperados ya que con lo colectado no se puede derribar el principio de inocencia" del imputado. Y como a esa altura ya no se podía incorporar nuevas pruebas, debía solicitar el sobreseimiento. Todo ante las escasas perspectivas de llegar a una sentencia favorable.

Sin acusación, la jueza Laura González Vitale ordenó el sobreseimiento del imputado: "Al momento de resolver, los jueces deben sujetarse a lo que hayan discutido las partes", se justificó la magistrada en su sentencia y agregó que la decisión se fundamentó "por no ser razonablemente posible incorporar nuevos elementos de prueba ni fundamentos para requerir la apertura a juicio".