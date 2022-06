Ratificaron la condena al odontólogo de Cipolletti

El Tribunal de Impugnación desestimó los planteos del abogado del odontólogo de Cipolletti, Mariano Marques y ratificó una sentencia de siete años y seis meses de prisión. El condenado afrontó un juicio a raíz del abuso sexual cometido contra una paciente.

El tribunal que hizo el juicio en Cipolletti dictó el fallo el 18 de marzo y en la sentencia el odontólogo también fue inhabilitado para ejercer la profesión por el mismo periodo de la condena. La fiscalía y la querella interpusieron recursos porque pretendían una inhabilitación perpetua. La defensa, en cambio, consideró que la decisión del tribunal de juicio había sido arbitraria.

Cada una de las partes planteó sus argumentos ante una audiencia que se hizo con el Tribunal de Impugnación provincial. La decisión optó por confirmar la sentencia del tribunal de Cipolletti. Respecto de la posición de la defensa del odontólogo, el fallo convalidó la verificación de los hechos en los datos probatorios que provienen de la declaración de la víctima y otros datos relativos al contexto de producción del suceso, la específica configuración de la existencia del estado anímico y psicológico de la víctima después del evento, la existencia de posibles secuelas, la presencia de testigos de referencia a los que la denunciante les contó a viva voz lo acontecido y que atestiguan, como testigos directos, del estado de la mujer al narrar los hechos.

El Tribunal de Impugnación consideró que no se acreditan los agravios de la defensa, al no estar en presencia de una sentencia arbitraria e injusta. Respecto del planteo de las partes acusadoras, se sostiene que la sanción de la inhabilitación especial perpetua sería para el caso que la víctima fuera menor de edad, porque en el momento de consumarse el hecho la penalidad se divide en dos grupos de casos. En otras palabras, la pretensión de la fiscalía y la querella no se ajustó al caso concreto.

Sobre la base de esos argumentos, el tribunal rechazó las impugnaciones y confirmó la sentencia que condenó a Marques a siete años y seis meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Según la acusación, el odontólogo abusó sexualmente de la paciente mientras la atendía en su consultorio de la calle Mengelle de Cipolletti. El episodio ocurrió el 18 de noviembre de 2020, a la tarde. La víctima logró llegar al hall del edificio y pedir ayuda. En tanto el profesional se subió a su camioneta y fue detenido por la Policía en inmediaciones de la Ruta Nacional 151.