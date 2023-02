Una por una: así quedaron las sentencias para los rugbiers asesinos

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron declarados culpables por homicidio doblemente agravado, premeditación y alevosía. A Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, como partícipes secundarios.

MáximoThomsen: condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por homicidio premeditación y alevosía en concurso real con lesiones leves.

Ciro Pertossi: condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por homicidio premeditación y alevosía en concurso real con lesiones leves.

Enzo Comelli: condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por homicidio premeditación y alevosía en concurso real con lesiones leves.

Matías Benicelli: condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por homicidio premeditación y alevosía en concurso real con lesiones leves.

Luciano Pertossi: condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por homicidio premeditación y alevosía en concurso real con lesiones leves.

Ayrton Viollaz: 15 años de cárcel.

Blas Cinalli: 15 años de cárcel.

Lucas Pertossi: 15 años de cárcel.

En sus alegatos de cierre tanto los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García como los abogados de los padres de Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, consideraron acreditada la responsabilidad penal de los condenados. Además, airmaron que en la acusación sostuvieron la figura del homicidio doblemente calificado, en concurso ideal con “lesiones leves”, por los golpes que sufrieron los amigos de Báez Sosa que intentaron ayudarlo.

"Es el primer paso hacia una respuesta que realmente acaricie el corazón de Fernando. Una justicia contemplativa y que no atienda a las súplicas de una víctima no es justicia", expresó Fernando Burlando, abogado de la familia. Y aclaró: "No solamente vamos a apelar, sino que entendemos que los acusados con una condena de 15 años serán nuestro objetivo de aquí en adelante".