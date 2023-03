Pidió agua durante su trabajo y ahora la sancionaron

La falta de rumbo en la Policía de Río Negro no es novedad. Sin embargo, pese a los múltiples hechos que desvirtúan y dañan la fuerza, desde el gobierno provincial no muestran señales para revertirlo. Se conoció que en la Regional II sancionaron a una policía que luego de su turno fue a cubrir un adicional como custodia en un supermercado para las fiestas, que pidió agua y no le dieron, y que luego por quejarse ante sus superiores, la castigaron con un traslado, además de quitarle el arma y el uniforme por presuntos problemas psiquiátricos.

La sargento ayudante además es una atleta que practica pruebas combinadas, pero su vida normal se vio alterada de manera drástica tras un planteo que le hizo a un jefe a cargo del operativo especial dispuesto por la Regional II durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por los miedos a los saqueos.

De acuerdo con la información que trascendió, el problema viene desde hace varios meses, pero que tuvo en los últimos días un desenlace que ni la propia protagonista esperaba. Es que de manera sorpresiva, a través del Orden del Día, que emite todos los días la Jefatura, se enteró que la habían trasladado y que además no podía utilizar más su arma y el uniforme por tener problemas psiquiátricos, esta última medida además le impide hacer servicio adicional lo que le disminuye notablemente sus ingresos.

Todo comenzó a fines de diciembre cuando la mujer había sido destinada a cumplir con un servicio de guardia en una de las sucursales del Supermercado La Anónima. En el lugar debía permanecer en la puerta, del lado de afuera y al sol, durante 8 horas, con el uniforme, con borcegos y chaleco anti balas. Ante el calor, la mujer decidió pedir al encargado del supermercado que le conviden agua, pero le dijeron que no tenían vasos, por lo que debió recoger de la basura una botella vacía para poder hidratarse.

Luego de finalizado su horario, la sargento se presentó en la Regional II, y pidió hablar con el responsable del operativo, allí le recriminó que nadie asistía a los policías que estaban trabajando bajo el sol para poder resguardar la seguridad durante una época tan sensible.

A partir de ese momento comenzaron las persecuciones laborales que tuvieron un nuevo capítulo esta semana cuando en el Orden del Día que publica todos los días la Jefatura, en el punto 7, indica que por pedido de las autoridades de la Regional II la sargento ayudante (de más de 20 años de antigüedad) era trasladada a la Comisaría 3° donde deberá cumplir con tareas administrativas, ya que tampoco puede portar su arma ni su uniforme.