Golpea a sus parejas y suma tobilleras electrónicas

En plena pandemia, el caso registrado en el exclusivo barrio cipoleño de El Manzanar quedó en el recuerdo. Un hombre violento roció de nafta el auto de su ex esposa e intentó prenderlo fuego: todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de sus ex vecinos. Por ese hecho, luego de pasar unos días preso, la Justicia le prohibió acercarse a la madre de sus hijos y le colocó una tobillera electrónica para tener vigilados sus movimientos. Casi 3 años pasaron de ese hecho y ahora le colocaron un segundo dispositivo de localización satelital para controlar que no se acerque a otra mujer a la que golpeó en la calle.

G.R.T. , de 45 años, es muy conocido en la región. Sobre todo en Cipolletti, donde supo estar relacionado a la noche con boliches y coquetas parrillas. Sus noches en los casinos de la zona también son recordadas por sus histriónicos festejos. Pero, su alto perfil y la vida de derroche de billetes cambió de repente cuando las imágenes de las cámaras de seguridad de los vecinos de su ex esposa salieron a la luz en los diferentes medios. La Justicia le prohibió acercarse a la madre de sus hijos y decidió emigrar a San Antonio Oeste, donde se radicó hace unos años. También abrió un emprendimiento gastronómico e intentó rehacer su vida.

Pero en diciembre, su nueva novia se presentó a la Justicia para denunciarlo por violencia de género. Según manifestó la mujer, el ejerció violencia psicológica y verbal de manera permante durante gran parte de los 10 meses que duró la relación. "Sos una puta", "te cogiste a medio San Antonio", "a quién citaste para coger", "con quién vas a coger", eran algunas cosas que el imputado le decía a diario.

El 29 de diciembre, el zamarreó de manera violenta a la joven que era su novia y la agarró del cuello. A la vista de todos, en plena calle, la increpó a los gritos: "¿con quién hablaste? ¿con quién te vas a acostar, puta de mierda?". Luego, la víctima logró escapar y se presentó ante la Justicia a radicar la denuncia correspondiente. Pese a la presentación, el acoso continuó. El representante del Ministerio Público, fiscal César Arbues, en la formulación de cargos aseguró que le escribe por redes sociales y la persigue con su auto.

Dos meses después, en febrero, el volvió a increpar a su ex. La siguió hasta Las Grutas y desobedeció la restricción de acercamiento que le habían fijado durante los primeros días de enero. El violento cipoleño debió volver a enfrentar cargos. El juez Favio Corvalán dio por formulados los cargos por lesiones leves calificadas por haber sido cometidas por un hombre hacia una mujer, con quien tuvo una relación de pareja, mediando violencia de género. Y también lo acusaron por desobediencia de una orden judicial, por continuar con el acoso hacia su ex novia. Por último, ordenó que le coloquen un dispositivo electrónico para controlar sus movimientos y evitar que se acerque a la víctima.