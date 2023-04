Iba de Neuquén a Buenos Aires y se quedó a pie por trucho

El viaje era tranquilo y normal, cerca de las medianoche, el joven decidió emprender el viaje desde Neuquén a Buenos Aires, pero todo se complicó al llegar a un control policial. El auto quedó secuestrado y el conductor involucrado en una causa por falsificación de documentación.

El personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro que estaba ubicado frente al destacamento de Choele Choel, sobre el kilómetro 998 de la ruta Nacional 22, detuvo la marcha de un Renault Fluence que viajaba desde el Alto Valle.

Como es costumbre, el agente le solicitó la documentación correspondiente al conductor, un joven de 27 años de nacionalidad paraguaya, que tiene domicilio en San Justo, en la provincia de Buenos Aires. También explicó que había salido cerca de las 12 de la noche desde Neuquén, donde había pasado unos días.

Primero entregó el carnet de conductor que no tenía inconvenientes. Pero el problema surgió al revisar la tarjeta verde del vehículo, es que estaba un tanto deteriorada y a simple vista se podían apreciar algunas irregularidades, lo que alertó al personal policial de que algo raro podía suceder.

Al cargar los datos en el sistema del Registro de la Propiedad Automotor, saltó un alerta sobre el Formulario 08 que no estaba en vigencia. Además la tarjeta no era la original, por lo que se procedió a examinarla con una luz ultravioleta, lo que determinó que no contaba con las medidas de seguridad y era trucha.

Se le informó de esta situación al Juzgado Federal de Roca, que dispuso el secuestro del Fluence y de la documentación. Además se inició una causa por "Infracción al artículo 296 del CPN" en relación a la falsificación de documentación pública, al mismo tiempo que se remitió un alerta para determinar la procedencia del vehículo.