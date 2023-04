Piloto niega haberle pegado con un fierro, pero reconoce un entredicho

El domingo Cristian Geslousky ganó en el autódromo de Roca la primera fecha de la Clase 1 del Turismo Pista del Valle, luego cargó su Fiat 128 a un carro que enganchó a su motorhome para volver a Centenario. Detrás de él salieron varios familiares y amigos en otros vehículos. Pero apenas comenzó el viaje, tuvieron problemas con un ciclista que los denunció por golpes y un ataque en patota. También el piloto lo acusó en la Policía por un piedrazo en el vidrio de su casilla.

El hecho comenzó a unos 3 mil metros del autódromo de Roca, sobre la calle rural Nahuel Huapi. En la denuncia presentada por el piloto Geslousky, este aseguró que en el puente de la Escuela 86 se encontró con un ciclista enojado que le recriminaba haberlo encerrado. "Me insulta y luego se retira", expresó ante los policías de la Comisaría 48° del barrio Mosconi, el lunes 24, al otro día del hecho denunciado en un primer momento por la víctima.

Luego de unos 15 minutos, la caravana continuó el viaje, pero según Geslousky, al llegar a la ruta 6 "veo a esta persona de la bici, sentada en el puente con una piedra en la mano, paso con mi motorhome, lo miro y continúo la marcha, donde instantáneamente al sobrepasarlo escucho un estruendo en mi rodado, a lo cual, al detenerme, bajo y constato que me habría un vidrio del lado derecho".

El piloto ganador de la Clase 1 continuó: "Bajó mi hermano Demián Geslousky de su camioneta, y se dirigió hacia esta persona, comenzaron a insultarse y a forcejear, a lo cual yo también me acerque enojado y esta persona me dijo que yo lo había encerrado, que le había roto su zapatilla". Luego de esta situación, se bajaron los ocupantes de los otros vehículos "para calmar la situación y que no pase a mayores".

Antes de finalizar su denuncia, Geslousky reconoció que "por averiguaciones que hice ayer, supe que esta persona es de apellido Taylor Agustín".

También se comunicó con la redacción de Mejor Informado el hermano del piloto denunciado, Demián Geslousky, quien aportó su versión de los hechos. Aseguró que como publicó este medio el pasado lunes, "para nosotros fue un fin de semana lleno de alegrías, todos felices y contentos por los resultados obtenidos, aclaro que el equipo JSG lleva muchas familias ya que atiende a 6 autos en pista".

Con respecto a lo sucedido, explicó que él venía detrás del motorhome y que el ciclista esperaba para poder sobrepasarlo, cuando su hermano decidió estacionar "con el objetivo de controlar la carga y en ese momento encierra al ciclista que también había comenzado a sobrepasarlo, (el ciclista casi se cae, solo apoyo el pie en la tierra y en el barro) yo paro alado (sic) del muchacho y le pregunte si está bien, y le dije discúlpalo, no te vio", luego "este ciclista retoma la marcha y cuando pasa sobre la casilla le realiza varios insultos a mi hermano".

Demián Geslosusky reconoció que "el ciclista para a unos 30 a 40 mts. más adelante para seguir con gritos e insultos; yo cuando me detengo me bajo de la camioneta para decirle que la corte que ya se te había pedido disculpas, agarro su bicicleta y se fue".

Pero el hecho no terminó ahí, ya que "cuando llegamos a la intersección con la ruta con la ruta 6, (unos 1000 mts más adelante) este muchacho estaba parado en el puente limpiándose las zapatillas, aclaro que ese tramo en el empalme de unos 40 mts hay mucha irregularidades muchos pozos sin asfalto, la casilla pasa a menos de paso de hombre y ya casi para subir a la ruta este ciclista le lanzó un piedrazo (la piedra tenía más de 10cm!! más grande que una mano) pegándole a la casilla, en una ventana lateral (aclaro que en la casilla iban 4 niños de menores de 10 años)".

"Yo que transitaba detrás de mi hermano vi todo a menos de 10 mts. Obviamente me baje del vehículo y fui agarrarlo en lo que forcejeamos arriba del puente", aseguró Geslousky, para luego intentar justificar su actitud: "A este ciclista se le pidió disculpas varias veces" y calificó que el deportista tenía premeditado el ataque al motorhome: "Esperó que mi hermano estuviera a punto de salir a la ruta para tirarle una enorme piedra, nunca se le pegó ni con las manos, ni con un fierro, ni con nada y es cierto que me tuvieron que agarrar porque me lo quería comer".

Finalmente describió que "los otros chicos del equipo y la señora de mi hermano fue (sic) la que paro la bronca, diciendo que es un pobre pibe, que no nos opaque el domingo hermoso que habíamos tenido", para finalmente lanzar una pregunta: "Ustedes qué hubieran hecho si le tiran un piedrazo a un vehículo en donde van sus hijos o sobrinos? Si le hubiésemos querido pegar, tendríamos una denuncia por lesiones".

Ante las denuncias cruzadas, la Policía envió ambas al Ministerio Público que a través de la fiscalía de turno intentará dilucidar qué fue lo que realmente sucedió.