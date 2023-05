Caso Castillo: El jurado pasó a deliberar sobre la culpabilidad de Gutiérrez

Tras más de 5 horas de escuchar los alegatos de los abogados, con peleas y acusaciones incluídas, y luego de haber visto llorar al único acusado Ramiro Gutiérrez, los 12 integrantes del jurado popular pasaron a resolver sobre el crimen de Facundo Castillo, el joven arrollado durante la madrugada del 19 de diciembre de 2021 cuando salía de una fiesta electrónica, en Cipolletti. La ley estipula que tienen un plazo máximo de hasta dos días para resolver y elaborar un fallo unánime por el homicidio culposo; y, además, por el homicidio culposo en grado de tentativa a otros cinco jóvenes que caminaban con el víctima fatal.

La jornada de hoy fue muy intensa para los jurados: además de escuchar atentamente las posiciones de cada una de las partes, también presenciaron un fuerte cruce entre el Jefe de fiscales, Santiago Márquez Gauna y el único de los abogados que acompañó al acusado en la última audiencia, el neuquino Martín Segovia, quien intentaba darle valor a una pericia que no era real.

Y si eso fuese poco, también durante una hora y veinte, el juez Guillermo Melo leyó las instrucciones para que el jurado popular pueda definir sobre la acusación que pesa contra Gutiérrez, el joven de 26 años que a las 7 de la mañana del 19 de diciembre de 2021, a bordo de su camioneta BMW X1, discutió con un grupo de jóvenes, salió a toda velocidad rumbo a la ruta 22 por calle Julio Dante Salto, que antes del semáforo dio la vuelta en U y regresó a toda velocidad, para chocarlos. Luego, metió marcha atrás y huyó a toda velocidad con rumbo a Neuquén, pero sólo fue una maniobra distractiva, ya que luego llegó a Roca, donde se mantuvo prófugo hasta las 2 de la mañana del martes 21.

El juez debió brindarles un detalle minucioso de las instrucciones que deberán tener en cuenta para elaborar un veredicto que tiene sólo dos alternativas (culpable o inocente) de los dos delitos que se lo acusa a Gutiérrez: homicidio de Facundo Castillo y el intento de homicidio sobre otros cinco jóvenes que caminaban por la banquina rumbo a la ruta 22 y que también habían salido de la fiesta electrónica en La Nonnina.

Los 12 integrantes del jurado, que no son los mismos que arrancaron el juicio (dos hombres se debieron retirar e ingresaron dos suplentes), seis mujeres y seis hombres, escucharon atentamente las indicaciones para resolver. Para ello deben cumplir ciertas pautas: Valorar la prueba; determinar los hechos y rendir un veredicto. El fallo debe ser unánime. La votación de cada uno de ellos es secreta y no deben justificar su decisión.

Los jurados tienen soberanía e independencia, son responsables del veredicto, libre de cualquier interferencia o presión de las partes o el juez. Ninguno podrá ser cuestionado por su voto.

Deben mantenerse ajeno a cualquier influencia, ya sea del juez o de las partes. Decidir los hechos es exclusiva tarea del jurado. También ignorar cualquier información que llegue desde afuera al juicio. Cualquier información externa a la sala del juicio no se considera prueba y no deben dejarse influenciar.

El castigo no tiene nada que ver con la terea del jurado popular. si lo encuentran culpable, es una tarea del juez decidir la pena apropiada.

Además, les recordó que existe la presunción de inocencia garantizada por la Constitución, es responsabilidad de la querella demostrar su culpabilidad. Gutiérrez está acusado del delito y eso no demuestra culpabilidad. "Ustedes deben presumir que él imputado es inocente y para poder derribar esa presunción deben convencerlos con pruebas y en caso contrario o tienen dudas deben considerarlo no culpable".

La lectura de las instrucciones duró poco más de una hora y veinte minutos. Después de escuchar a Melo, los integrantes del jurado recibieron un sobre con las indicaciones por escrito y además un cuestionario para cada una de las acusaciones contra Gutiérrez, que deberán responder. Primero analizarán, luego deliberarán y por último votar. Una vez que exista unanimidad en las posiciones le informarán por escrito al juez que ya hay un fallo, pero no deben anticiparlo.

Con estas pautas, el jurado ya analiza todo lo sucedido y el veredicto de culpabilidad o no puede llegar a demorar hasta dos días, el plazo que le fija la ley para resolver. En caso de que no haya veredicto, se continuará con la audiencia y el juez les brindará más instrucciones para resolver.

Para el delito de homicidio simple, el cuestionario brindado por el juicio debe responder tres interrogantes para se considerado homicidio simple: ¿La fiscalía y la querella probó que el accionar de Gutiérrez mató a Castillo?; ¿Gutiérrez lo mató producto de su accion criminal?; y ¿Gutiérrez dirigió su conducta intencionalmente para causar la muerte de Castillo?. Las otras opciones son, si no probaron la intención criminal pero que si lo hicieron con la imprudencia, deberá ser considerado como culpable de homicidio culposo. Y si no se probó que cometió el delito como fue descripto en el hecho, deberán declararlo no culpable.

Para la segunda imputación, sólo tienen dos opciones, si existió la intención de matar a los 5 jóvenes que se salvaron o no, en caso afirmativo deben considerarlo culpable y en caso contrario, no culpable.